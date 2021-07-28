▲ 【東京奧運】美主教練：中國女排0比3大敗 因一理由仍不能輕視

東京奧運中國女排在分組賽中以總局0:3敗給美國隊，但美國隊主教練基拉里表示，儘管遭遇了開局兩連敗，但歷史上初賽掙扎，四分之一決賽火力全開，最終獲勝的事例也不時出現，因此中國隊仍不容忽視。

在談到美國以總局3:0取勝的關鍵時，基拉里說，「我們的發球像以前一樣有衝擊力，讓她們的一傳出現問題，這樣我們就更容易防守。這是很長一段時間以來我們一傳最好的一場比賽」。

中國隊發了一些短球，希望破壞我們的節奏，但是我們的隊員應對得不錯。儘管一傳不錯，我們的副攻沒有獲得很多的扣球得分，不過我們另外的3個攻手彌補了這一點。

在里約奧運會上獲得最有價值球員（MVP）稱號的朱婷正為手腕的傷勢困擾。

基拉里說，「我從來沒有見過朱婷像在上場對土耳其隊的比賽時那樣沒有存在感，而且還兩次被換下場。今天（中美對戰當日），她的表現更像她自己。在她手上纏了保護帶，有人說她有傷，但這不是我們要去擔心的。朱婷是中國隊的基石，我認為沒有她中國隊拿不了里約奧運會的冠軍，有她就不一樣了」。

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在東京奧運會女排小組賽中，中國隊遭遇了開局兩連敗。但基拉里說，「5年以前，她們在小組賽中2勝3負，排名第四，最後拿了冠軍。里約奧運會時巴西男隊在小組賽中也是排名第四，後來也拿了冠軍。在2012年倫敦奧運會上，巴西女排小組排名第四，最後奪得冠軍」。

美國隊隊長拉爾森：中國女排慢熱

總結這些例子，基拉里指出，小組賽掙扎、四分之一決賽火力全開的情況一點兒也不罕見。中國隊肯定不想兩連敗，但是現在仍不能忽視她們。

美國隊隊長拉爾森也說：「我們了解中國隊的歷史，也知道在里約時發生了什麼——她們開始慢熱，後來拿了金牌。什麼事情都有可能發生，有時她們像今天這樣，有時她們不可阻擋。誰知道下場比賽中國隊會是哪一支中國隊呢？中國隊很厲害，我預計她們會找回狀態」。

美國隊的接應湯普森得到了全場最高的34分。她在談到美國隊應對中國隊的策略時說，「我們希望保持發球的衝擊力，保持攔網的穩定性」。

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責任編輯：鄧國強

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