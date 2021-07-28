拜登談中俄威脅 警告網絡攻擊或導致大國交火

▲ 拜登上任後首次向情報人員演說。

美國總統拜登周二（27日）到訪國家情報總監辦公室，上任後首次對情報界演說，警告網絡攻擊或導致大國「真正交火」。外電分析，這凸顯華府認為俄羅斯和中國構成愈來愈大的威脅。

中方多次強調，堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊，更不會鼓勵、支持或縱容黑客攻擊，並反稱美國才是全球最大的網絡攻擊來源國。

拜登表示，包括勒索軟件攻擊在內的網絡威脅，愈來愈能夠對現實世界造成損害和破壞，「如果我們最終陷入一場戰爭，與一個大國真正交火，將是由於具有重大影響的網絡攻擊造成的後果。

網絡安全成拜登政府要務

事實上，網絡管理公司SolarWinds、燃油管線Colonial Pipeline公司、肉類加工商JBS、軟件公司Kaseya等，美國企業接連遭到大型網絡攻擊，甚至衝擊到美國部分地區的燃料與糧食供應，網路安全已躍升為拜登政府的優先要務。拜登上月與俄羅斯總統普京會面時，列出一份關鍵基礎設施清單，應當成為網絡攻擊的禁區。

此外，拜登政府日前聯合盟友，指責中國政府在全球範圍內網絡攻擊，包括微軟電郵伺服器遭到攻擊事件。美國司法部還起訴四名中國公民，指控其參與全球黑客活動。

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中國外交部回應稱，美國糾集盟友在網絡安全問題上對中國無理指責，此舉無中生有，顛倒黑白，完全是出於政治目的的抹黑和打壓，中方絕不接受，並強烈要求美國及其盟友停止針對中國的網絡竊密和攻擊，停止在網絡安全問題上向中國潑髒水，撤銷所謂起訴。中方將採取必要措施，維護中國網絡安全和自身利益。

稱中國欲成全球最強大軍事力量

另外，拜登又提到中國威脅，指中國國家主席習近平，非常渴望在2040年代，成為世界上最強大的軍事力量以及最大和最重要的經濟體。又稱美國必須在科技發展上保持前沿地位，提到美國研發資金佔佔GDP的比重，僅全球排第八，而中國排第二。

不過，拜登認為，美國應就氣候變化等議題，與中國及俄羅斯合作，並向情報機關人員表示，不會將他們的工作政治化。

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責任編輯：林佩怡

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