美國防長邊批中國邊說「不對抗」 趙立堅：奉勸美方多做有利的事

▲ 美防長稱致力與中國建穩定關係 不尋求對抗

美國國防防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周二（27日）到訪新加坡，會晤防長黃永宏後，於晚間出席英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉行的論壇，並發表演說。奧斯汀大談及台海及南海問題，攻擊中國南海主權「沒有根據」，聲稱美方利益受到威脅時，將不會退縮，但亦不尋求對抗，同時將致力和中國建立建設性關係，努力解決各種共同挑戰。

中國外交部發言人趙立堅周三（28日）回應奧斯汀言論，表明中方對有關問題立場一貫、明確，美方有關說法無視事實，蓄意抹黑中方，干涉中國內政，挑撥地區國家關係，其目的就是為了服務一己地緣政治私利。中方奉勸美方不要動輒拿中國說事，多做有利於本地區和平穩定的事。

關於中美關係，趙立堅指出，中方的態度非常明確，美方應樹立客觀正確的對華認知，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處，推動中美關係健康穩定發展。

路透社報道指，目前中美關係已經降至數十年來最低點，美國多年來一直將對抗中國作為其國家安全政策的核心，拜登政府也稱與中國間的競爭關係是本世紀以來「最大的地緣政治考驗」。

奧斯汀指中方不願意和平解決爭端

奧斯汀在會上稱，北京政府對南海大部分海域的主張「沒有國際法依據」，侵犯區內各國的主權，「我們將致力履行在日本尖閣諸島（中國命名釣魚台）上的對日條約義務，以及在南海對菲律賓的條約義務。」

奧斯汀又揚言，中方對印度愈發具侵略性、破壞穩定的軍事行為。他又點名台灣及新疆等議題。

值得注意是，中方一直重申對南海及釣魚島的主權，亦聲明台灣及新疆等領土主權議題，是中方不可碰的底線。

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儘管奧斯汀在演說中多次談及台海問題，但強調中美仍有合作空間，並回應東南亞各國的關切，指美國並不要求區內國家在中美之間選邊站。

冀與華建立穩定關係應對挑戰

他表示嘗試尋求穩定關係，冀成為中美兩國緩和緊張關係的開端。他說：「差異與分歧真實存在，如何處理至關重要；當我們的利益受到威脅時，我們將不會退縮，然而我們也不尋求衝突。」

他又承諾，「將致力與中國建立一個具建設性、穩定的關係，包括加強與人民解放軍的危機溝通。希望能與北京合作應對各項共同挑戰，特別是氣候變化威脅。」他續指，大國間需要樹立透明度和溝通的典範。

奧斯汀周三（28日）將離開新加坡，繼續越南和菲律賓的訪問行程。

▲ 奧斯汀訪問新加坡，由新加坡國防部長黃永宏（圖中後方佩戴深藍領帶者）陪同，檢閱儀仗隊。（美國防部圖片）

責任編輯：易燕丹

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