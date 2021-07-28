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【東京奧運】張雨霏成績超預期  「愛笑女孩」以首名晉級200米蝶決賽

社會熱點 13:06 2021/07/28

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【東京奧運】張雨霏成績超預期  「愛笑女孩」以首名晉級200米蝶決賽

東京奧運會女子200米蝶泳半決賽中，被稱「愛笑姑娘」的中國選手張雨霏、俞李妍雙雙晉級決賽。其中俞李妍以2分07秒04的成績排名第五晉級決賽，張雨霏以2分04秒89的成績，總排名第一強勢晉級。

200米蝶泳項目是中國隊的傳統強項，世界紀錄是劉子歌在2009年創造的2分01秒81，奧運紀錄是焦劉洋在2012年倫敦奧運會創造的2分04秒06。本次奧運會半決賽中張雨霏展現了超強的狀態，一路領先，最終以超過第二名1秒34的成績晉級決賽。

【東京奧運】張雨霏這樣克服焦慮變「愛笑女孩」 百米蝶泳奪銀猶榮（多圖）

【東京奧運】加國華裔女飛魚視力差又哮喘  因這條件勝張雨霏

張雨霏在東京奧運會女子200米蝶泳半決賽中，以2分04秒89刷新了自己在該項上的最好成績。

「輕鬆一些去游　游出這個成績」

賽後她說，「教練佈置的是讓我輕鬆一些去游，能游出這個成績，我也沒想到，真是超乎我的預期」。

與張雨霏一同晉級決賽的還有中國選手俞李妍。

隨著匈牙利名將霍斯祖的退賽，狀態出色的張雨霏在這個項目中擁有著絕對實力。女子200米蝶泳的決賽將在7月29日上午進行。

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責任編輯：鄧國強

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