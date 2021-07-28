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內地27省份上半年GDP數據出爐 廣東領跑

經濟脈搏 13:08 2021/07/28

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截至本月26日，除了浙江、河北、西藏、新疆外，其餘27個省份已經公佈上半年GDP數據。從GDP總量來看，廣東以5.7萬億元（人民幣，下同）穩居全國第一。

資料顯示，上半年廣東地區生產總值為57226.31億元，按年增長13.0%，兩年平均增長5.0%。

江蘇緊追廣東，位居第二。江蘇上半年全省實現生產總值55199.63億元，按年增長13.2%，兩年平均增長6.9%。

山東還是第三。山東上半年全省生產總值38906.35億元，按可比價格計算，按年增長12.8%，兩年平均增長6.1%。廣東、江蘇、山東前三甲的格局沒有變化。但從經濟增速來看，江蘇高於廣東、山東，更勝一籌。

GDP增速：湖北第一

從GDP增速來看，湖北高居榜首。

資料顯示，上半年湖北實現地區生產總值22777.69億元，按可比價格計算，按年增長28.5%，兩年平均增長1.8%。

在27個省份中，湖北是上半年唯一GDP增速超過20%的省份，遠遠高於全國12.7%的增速。

湖北上半年經濟增速位居榜首，主要因為湖北經濟在去年低基數上恢復增長。2020年上半年，湖北經濟按年下降19.3%。

兩年平均增速：海南第一

從兩年平均增速來看，海南高居第一。

資料顯示，海南上半年全省地區生產總值2885.85億元，按不變價格計算，按年增長17.5%，兩年平均增長7.0%。

借助著海南自貿港建設的東風，海南經濟增長動力更強。海南統計局指出，隨著自貿港建設加快推進，大宗商品交易、離岸貿易和離島免稅購物等業務持續保持高速增長態勢，促進全省批發零售業快速增長。

9省份增速跑贏全國

跟全國上半年12.7%的經濟增速相比，湖北、海南、北京、江蘇、廣東、安徽、江西、山東、重慶這9個省份的上半年經濟增速跑贏全國。

上海上半年GDP增速為12.7%，跟全國增速持平。

【中國GDP】專家料全年經濟增長8.5-9% 末季增速回落

中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）

責任編輯：李冰琪

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