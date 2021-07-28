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【中美角力】布林肯抵印度 聚焦印太合作應對中國

國情動向 13:22 2021/07/28

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中美緊張之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（27日）抵達印度，今日（28日）將與印度總理莫迪（Narendra Modi）和印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面，加強印太地區合作、應對中國、新冠疫苗料成焦點議題。

這是布林肯上任後首次訪問印度，適逢其副手舍曼（Wendy Sherman）剛結束訪華。另外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也正訪問東南亞，尋求加強夥伴關係應對中國。

布林肯本周訪問印度、科威特。

【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題

美防長稱致力與中國建穩定關係 不尋求對抗

美國國務院表示，布林肯此行將重申加強與印度的夥伴關係，討論應對疫苗合作、印太地區參與、共的地區安全利益、共同的民主價值觀、應對氣候危機。

事實上，面對中國崛起，近年美印關係持續加強國防和安全關係，簽署了一系列軍事採購合約，並深化軍事合作。另有分析指出，中印邊境衝突，也令美印關係推得更近。

布林肯也預計將為今年稍後美國、印度、日本、澳洲的四國集團（Quad）面對面峰會鋪路。而這場峰會料聚焦發展區域基礎建設，以應對中國「一帶一路」。中國曾批評，各方應該聚焦解決問題而非玩弄概念，應秉持開放包容的精神，而非出於地緣政治考慮拉幫結派，搞針對第三方的「小圈子」。

此外，美印雙方料討論美軍撤離後的阿富汗局勢，美方也會就印度人權問題提出關切。

【中美角力】美印太司令提追加軍備撥款 在這些區域威懾中國

美澳聯合軍演之際 拜登還尋求晤日澳印領袖討論應對中國

責任編輯：林佩怡

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