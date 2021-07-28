【中美角力】布林肯抵印度 聚焦印太合作應對中國

上一篇文章
中國疑再建核導彈發射井 環時：美國觸發中國緊迫感
中美緊張之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（27日）抵達印度，今日（28日）將與印度總理莫迪（Narendra Modi）和印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）會面，加強印太地區合作、應對中國、新冠疫苗料成焦點議題。
這是布林肯上任後首次訪問印度，適逢其副手舍曼（Wendy Sherman）剛結束訪華。另外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也正訪問東南亞，尋求加強夥伴關係應對中國。
美國國務院表示，布林肯此行將重申加強與印度的夥伴關係，討論應對疫苗合作、印太地區參與、共的地區安全利益、共同的民主價值觀、應對氣候危機。
事實上，面對中國崛起，近年美印關係持續加強國防和安全關係，簽署了一系列軍事採購合約，並深化軍事合作。另有分析指出，中印邊境衝突，也令美印關係推得更近。
布林肯也預計將為今年稍後美國、印度、日本、澳洲的四國集團（Quad）面對面峰會鋪路。而這場峰會料聚焦發展區域基礎建設，以應對中國「一帶一路」。中國曾批評，各方應該聚焦解決問題而非玩弄概念，應秉持開放包容的精神，而非出於地緣政治考慮拉幫結派，搞針對第三方的「小圈子」。
此外，美印雙方料討論美軍撤離後的阿富汗局勢，美方也會就印度人權問題提出關切。
責任編輯：林佩怡
緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道