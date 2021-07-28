▲ 【東京奧運】中國女足恥辱出局 新華社問「有人負責和埋單嗎」？

東京奧運女足周二（27日）晚登場的分組賽上，中國女足以2:8慘敗給荷蘭，追平了過往在奧運隊史的單場失球紀錄，同時以2負1和得1分的成績宣告出局。面對令人失望的成績，新華社也發文，問道：中國女足的未來，有人負責和埋單嗎？

在今場比賽中，荷蘭開賽12分鐘先打破僵局，中國由王珊珊追平比分，但隨即再失2球。下半場情況更是一面倒，荷蘭的Lieke Martens及後備入替的Vivianne Miedema各梅開二度，Victoria Pelova也攻入1球，王妍雯雖然也追回1球，但無力阻止中國大比數落敗。

中國女足以2:8慘敗給荷蘭

新華社發表題為「中國女足怎麼了？新生代女足未來有人負責和買單嗎」的評論文章，直指女足三場小組賽中，僅進6球，卻失17球，「帶著這樣的成績折戟東京奧運會，讓人吃驚」。

【東京奧運】女足2:8慘敗荷蘭出局 平了隊史這尷尬紀錄

【東京奧運】美主教練：中國女排0比3大敗 因一理由仍不能輕視

評論雖指出，中國隊主教練賈全秀已為這支女足付出了心血和努力，在他的鐵腕治軍下，無論是精神風貌、意志品質、團隊合作、體能儲備上確實有很大進步，但旋又強調，「競技體育的殘酷之處就是結果決定論」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

文章直接質疑賈全秀的策略「本末倒置」－－各種新人、新面孔出現在22人的東奧代表隊名單，其中10人國際比賽經驗不高於3場，5人連成年國家隊出場次數都沒有，13人為「95後」。

新華社批教頭用奧運訓練新人

與此同時，隊中老將諸如馬君、婁佳惠，及前鋒唐佳麗等，因各種原因不能上場，加上竹後防中堅吳海燕因傷不能上陣，這導致這支女足在防禦力、戰鬥力、經驗值上先輸一陣。

【東京奧運】中國女排對美國硬仗 局數0比3敗陣已輸兩場

【東京奧運】朱婷一個小動作 曝中國女排輸美國0:3玄機？

文章直指，賈秀全組隊初衷是希望帶年輕人去大賽歷練，積累經驗，如果只是帶一些新人參加，還可以接受的；但如今一半都是新面孔，用奧運大賽為她們練兵，這個思維就值得商榷了。

畢竟奧運會不是練兵場，它是各國與地區之間最強戰隊的競技場、比武場，大家想看的是強強對話，不是新人練級。

新華社在文中說，中國女足和國際的差距正在被進一步拉大，鏗鏘玫瑰的復興確實需要更長的時間、走更艱苦的路。

內媒：慘案後 中國女足要負責任者管理

文章最後問道，「間隔了五年的奧運會，中國女足以慘敗收場，讓人始料未及。這可能也是31歲的王珊珊、29歲的王焱和張馨的最後一屆奧運會，新生代女足的未來、球迷的期待，有人來負責和買單嗎」？

【東京奧運】朱婷中美女排戰後說：手傷影響大 痛得發不上力

【東京奧運】中國女排爭出線 餘下3場全勝還要看運氣

事實上，澎湃新聞網評論也指，「在慘案之後，中國女足的振興，需要的是更多真正有擔當、負責任的管理者。畢竟，嘴上說說負責，是很輕鬆的」。

搜狐體育評論，中國女足已經到了必須正視自己與世界強隊的差距時刻，在身體對抗上、動作使用合理性上，女足球員與歐美球員的差距愈來愈大，唯一的方法是融入對手。在整個足球項目處於低谷的今天，其他手段不會有太多效果。於其消耗時間，不如走更快方法，把有潛質的女球員送到歐洲職業隊中。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

