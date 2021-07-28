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中國疑再建核導彈發射井？環時：美國觸發中國緊迫感

國情動向 14:11 2021/07/28

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美國智庫引述衛星圖像表示，中國新疆地區疑在建設核導彈發射井。這是分析人士最近幾周在商業衛星圖片中，發現中國的第二處類似區域。

官媒《環球時報》社評指出，中國圍繞核武庫做什麼，是最高國家機密，並強調是美國觸發了中國加強核威懾的緊迫感。

近月第二個被發現類似區域

綜合《紐約時報》、《華爾街日報》等報道，美國科學家聯合會周一（26日）發表報告，稱在研究了商業衛星圖像後，發現新疆哈密附近正持續進行導彈發射場的建設工作，最終或建成大約110個發射井。有關建設似乎始於今年3月。

此前，另一美國智庫專家表示，通過商業衛星圖像檢測到，中國正在甘肅玉門附近建造一個可能有120個導彈發射井的發射場。

美智庫稱甘肅建逾百核彈發射井？真相曝光了

解放軍新建119核彈發射井？美智庫被批太不專業

美國科學家聯合會的研究人員說，玉門和哈密的發射井建設，代表中國核武庫有史以來最重大擴張，儘管中國核武器儲備遠遠不及美國和俄羅斯的水平。該智庫估計，中國擁有約350枚核彈頭，美國和俄羅斯則各自擁有近4,000枚核彈頭。

研究人員說，建造新導彈發射井的原因可能有幾個，比如中國或試圖加強自身核力量的戰備水平，並確保陸基導彈能夠更好經受住敵方攻擊。中國駐美國大使館沒有回應。

建設美國足夠畏懼的核力量

《環球時報》社評稱，中國官方沒有回應有關報道，而有中國人提出，美方所稱的發射井可能是風力發電的基座，對這些說法中國官方也沒有呼應。

社評表示，美媒和相關機構反覆炒作新發現的中國「發射井」，是要向中國施加輿論壓力，另客觀上為美國升級核力量提供了更多理由。

然而，社評提到，華盛頓需要清楚，在中國經濟和技術能力都充裕的時代，美方強壓政策及由此導致的中美戰略對撞風險升高，必然會帶來中方強化核威懾建設的緊迫感。美國作為綜合軍力最強的國家都擔心自己的核威懾不夠，「我們豈不有多得多的理由讓自己的核武庫更加強大？」

文章表示，中國加強核威懾，就是要抑制美國一些力量對中國實施極限施壓、甚至不惜挑起戰爭壓垮中國人意志的衝動。中國需要建設什麼水平的核力量？將是一支美國從軍方到政府足夠畏懼的核力量；當整個美國社會都充分意識到中國是在軍事上「碰不得」的國家時，那個動態的平衡點就算達到了。

中國新建119核彈發射井？美這樣回應一組衛星照

胡錫進說要讓美國「發抖」 國際機構指中國核彈已增至這數量

責任編輯：林佩怡

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