▲ 【東京奧運】「射擊甜心」楊倩剛奪首金 隔天獲贈660萬豪宅

中國「射擊甜心」楊倩24日於女子10米空氣步槍，奪得東京奧運第一金後，隔天立馬獲贈一套市值或高達550萬人民幣、折合近660萬港幣的豪宅。事源於25日，內地一個建商決定獎勵楊倩一套房子，以慶賀她為國家和家鄉取得榮譽。

在7月24日東京奧運會首日比賽中，來自浙江寧波的21歲小將楊倩表現出色，憑借最後一槍逆轉對手，以251.8環打破奧運會紀錄的成績，奪得女子10米空氣步槍金牌，也為中國體育代表團摘下了東京奧運會首枚金牌。

【東京奧運】中國隊開門紅 楊倩奪射擊女子10米氣步槍金牌（有片）

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楊倩拿下首金後，在頒獎台上比出大大的愛心，雙眼笑得瞇成一條線，即是戴上口罩也難掩興奮，也被網民封為「射擊甜心」，大呼「可愛爆炸」。楊倩賽後也開心表示，「我所付出的努力終於得到回報，自己也收穫了很多東西」。

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為家鄉爭光 寧波開發商賞給楊倩

除了金牌外，楊倩隔天更獲家鄉寧波一家開發商贈予的一套豪宅作為祝賀。該建商工作人員透露，具體是哪套房，要等冠軍回來之後再做商討，並且目前房子還沒有交付，具體送哪套還沒有定。據報道，該房子市值有機會達550萬人民幣。

手握一枚含金量十足的金牌，楊倩27日和楊皓然組合，參加射擊10米空氣步槍混合團體決賽。隨後，楊倩、楊皓然發揮出色，擊敗對手逆轉奪冠，為中國代表團拿到第9金，她也成為了中國代表團的第一個雙金王。

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責任編輯：鄧國強

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