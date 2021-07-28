▲ 【東京奧運】中國第11金 跳水男子雙人3米王宗源謝思埸奪冠

東京奧運跳水項目，男子雙人3米彈板跳水決賽，中國王宗源、謝思埸組合，擊敗美國運動員組合，獲得中國東京奧運第11面金牌。德國組合獲得銅牌。中國跳水「夢之隊」日前在男子雙人10米高台決賽失金下，王宗源、謝思埸今次拿下的，是夢之隊第1面東京奧運男子金牌，也夢之隊在東京奧運累計的第3面金牌。

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男子雙人3米彈板跳水決賽，王宗源、謝思埸作為壓軸最後一隊出場，全程發揮穩定，6跳之中只是在第5跳水花較大，該跳分數在8隊之中排行第二，但累計分數始終保持領先。

在第6跳最後一跳，王宗源、謝思埸以幾乎完美的同步，拿下全場最高分一跳的99.18分，累計以467.82分，穩奪金牌。銀牌美國隊、銅牌德國隊分別為444.36分及404.73分。

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另外，俄羅斯奧委會組合在第6跳出現嚴重失誤，其中一位運動員未有完成動作即橫身入水，裁判給予該跳0分，使得俄羅斯奧委會組合總分只有331.08，在決賽排名最後。

男子雙人3米板跳水，一直是中國夢之隊不太穩定的項目。2016年里約奧運，中國隊拿到了8枚跳水金牌中的7枚，唯一丟失的就是男子雙人3米板。中國隊還曾在2004年，雅典奧運會上丟掉這塊金牌。今屆中國隊派出全新組合王宗源、謝思埸出戰東京，他們都是初登奧運賽場。

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謝思埸是兩屆世錦賽3米板冠軍得主，光州世錦賽上他也拿到雙人3米板的冠軍。

王宗源則是受益於奧運延期，他在最近一年快速成長並成為隊中主力，成功拿到了奧運會的參賽資格。此前王宗源的最好成績是世錦賽1米板冠軍，現在他的3米板實力已不遜於謝思埸。

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責任編輯：連兆鋒