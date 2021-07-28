滬指連跌4日報3361點 官媒添信心：短期震盪不改長期向好前景

中國整治校外培訓的監管政策引發股市震蕩，A股兩日蒸發4萬億，滬指今日收報3361點。官媒指，A股此輪下跌是多重因素共同作用的結果，A股市場整體不存在系統性風險，宏觀經濟仍然處於穩定回升階段，短期震盪不改A股長期向好前景，籲投資者有信心。

分析師：市場向下有強支撐無需過度擔憂

今日A股三大指數集體低開，開盤後出現一波恐慌殺跌，滬指跌近2%，創指跌幅擴大至2%失守3200點。隨後三大指數略有回暖，滬指一度轉升，創指一度漲逾2%，重回3300點。截至午間收盤，滬指跌0.59%，報3361點；深成指跌0.33%，報14047點；創指漲0.85%，報3260點。

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午後三大指數窄幅震盪，走勢依然分化，滬指、深成指水下震盪，創指表現相對強勢，兩市成交額再過萬億，北向資金流入超百億。截至收盤，滬指跌0.58%，報3361點；深成指跌0.05%，報14086點；創業板指漲1.61%，報3284點。

板塊方面，新冠檢測、口罩板塊拉升明顯。

路透社引述分析師表示，短期股市急跌，投資者可能對監管壓力反應過度，傳統藍籌股估值很低，市場向下有強支撐無需過度擔憂。而且官媒《證券時報》亦發表評論指，市場不具系統性風險，一定程度上也提振了情緒。

官媒指市場下跌反映資金誤讀政策

官媒《證券時報》刊出的評論文章指，近期多個領域迎來重大政策調整，包括上海首套房貸利率調升、教育領域的治理整頓等，對市場情緒產生了一定影響，同時，部分板塊和個股估值升高，海外市場波動加大，全球新冠肺炎疫情反覆，讓資金較此前更為謹慎。

文章稱，近日的市場下跌一定程度上反映了部分資金對政策的誤讀及情緒的宣泄，經濟基本面沒有發生變化，市場隨時會企穩。此輪下跌是多重因素共同作用的結果，A股市場整體不存在系統性風險，宏觀經濟仍然處於穩定回升階段，短期震盪不改A股長期向好前景。

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從宏觀層面看，中國經濟穩中向好的趨勢繼續保持，為A股市場的長期向好提供了堅實的基礎；從海外市場影響看，A股市場和其他市場在運行階段和估值結構上存在顯著差異，在基本面和政策周期上並不同步，A股整體估值結構相對合理，這是當前A股市場相對於歐美市場具有的顯著優勢。

文章又稱，近期一些行業的政策調整短期確實影響了部分公司現有的盈利模式，但中長期則有利於釋放整個社會的活力，滿足其他大部分消費領域的增長和人民對美好生活的向往。

責任編輯：尹航

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