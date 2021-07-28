中俄防長會談：加強合作 捍衛兩國核心利益

中國國務委員兼國防部長魏鳳和，在塔吉克杜尚別參加上海合作組織成員國國防部長會議期間，今日與俄羅斯國防部長紹伊古會談。魏防和稱，雙方要加強合作，捍衛兩國核心利益，維護國際公平正義與地區安全穩定。

據中國國防部網站，魏鳳和說，大疫情大變局下，中俄關係展現強大韌性，成為當今世界非常重要的穩定力量。

他稱，雙方應繼續強化全方位、全天候戰略協作，保持中俄關係穩定發展、高位運行。在應對阿富汗和中亞局勢變化、聯合打擊恐怖主義方面，雙方要溝通立場、形成共識、加強合作、協調行動，堅決捍衛中俄兩國核心利益，堅定維護國際公平正義與地區安全穩定。

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紹伊古表示，俄中關係是俄羅斯對外關係的重要優先方向，近年兩軍合作領域不斷拓展，達到前所未有的高度。俄方願與中方進一步加強軍事與軍技合作，保持聯演聯訓、軍事比賽、院校交流等方面良好合作勢頭。

他又指，當前地區安全形勢不確定因素增多，俄方高度關注阿富汗及中亞地區形勢的新變化，重視中方在阿富汗問題上的立場，願與中方和地區國家協調合作，為維護地區和平穩定作出積極努力。

兩軍下月寧夏演習

另據俄羅斯衛星通訊社，紹伊古表示，兩國軍隊正逐漸恢復過去相互合作的節奏，並稱已收到參加將在中國舉行的演習的邀請。

據報道，俄羅斯東部軍區東部軍區摩托化步兵團，已從外貝加爾抵達中國，將參加在中國舉行的「西部/協作-2021」軍演。軍演將於8月在寧夏舉行。

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責任編輯：林佩怡

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