  • 32°C
香港時間 : 2021728日 (三) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中俄防長會談：加強合作 捍衛兩國核心利益

國情動向 15:36 2021/07/28

分享：

中國國務委員兼國防部長魏鳳和，在塔吉克杜尚別參加上海合作組織成員國國防部長會議期間，今日與俄羅斯國防部長紹伊古會談。魏防和稱，雙方要加強合作，捍衛兩國核心利益，維護國際公平正義與地區安全穩定。

據中國國防部網站，魏鳳和說，大疫情大變局下，中俄關係展現強大韌性，成為當今世界非常重要的穩定力量。

他稱，雙方應繼續強化全方位、全天候戰略協作，保持中俄關係穩定發展、高位運行。在應對阿富汗和中亞局勢變化、聯合打擊恐怖主義方面，雙方要溝通立場、形成共識、加強合作、協調行動，堅決捍衛中俄兩國核心利益，堅定維護國際公平正義與地區安全穩定。

拜登談中俄威脅 警告網絡攻擊或導致大國交火

美媒：中俄「危險地」加強連線 美國同盟卻在萎縮

紹伊古表示，俄中關係是俄羅斯對外關係的重要優先方向，近年兩軍合作領域不斷拓展，達到前所未有的高度。俄方願與中方進一步加強軍事與軍技合作，保持聯演聯訓、軍事比賽、院校交流等方面良好合作勢頭。

他又指，當前地區安全形勢不確定因素增多，俄方高度關注阿富汗及中亞地區形勢的新變化，重視中方在阿富汗問題上的立場，願與中方和地區國家協調合作，為維護地區和平穩定作出積極努力。

兩軍下月寧夏演習

另據俄羅斯衛星通訊社，紹伊古表示，兩國軍隊正逐漸恢復過去相互合作的節奏，並稱已收到參加將在中國舉行的演習的邀請。

據報道，俄羅斯東部軍區東部軍區摩托化步兵團，已從外貝加爾抵達中國，將參加在中國舉行的「西部/協作-2021」軍演。軍演將於8月在寧夏舉行。

中俄為何經得起美國考驗？20年前已預見今天這些局面

中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」
2021/06/24
中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」
中俄為何經得起美國考驗？20年前已預見今天這些局面
2021/06/29
中俄為何經得起美國考驗？20年前已預見今天這些局面
美媒：中俄「危險地」加強連線 美國同盟卻在萎縮
2021/06/30
美媒：中俄「危險地」加強連線 美國同盟卻在萎縮
拜登談中俄威脅 警告網絡攻擊或導致大國交火
今日
拜登談中俄威脅 警告網絡攻擊或導致大國交火

你可能感興趣

中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」
13:52 2021/06/24
中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」
中俄為何經得起美國考驗？20年前已預見今天這些局面
12:01 2021/06/29
中俄為何經得起美國考驗？20年前已預見今天這些局面
美媒：中俄「危險地」加強連線 美國同盟卻在萎縮
14:36 2021/06/30
美媒：中俄「危險地」加強連線 美國同盟卻在萎縮
中美關係 政治 地緣政治 中亞 國防 軍事演習 恐怖主義 軍事 中俄關係 俄羅斯

下一篇文章

中國疑再建核導彈發射井 環時：美國觸發中國緊迫感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中美天津會談畫面曝光 美方紫髮女翻譯又現身搶鏡
中美天津會談畫面曝光 美方紫髮女翻譯又現身搶鏡
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
【大灣區】京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港
【大灣區】京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港
中國疑再建核導彈發射井 環時：美國觸發中國緊迫感
中國疑再建核導彈發射井 環時：美國觸發中國緊迫感