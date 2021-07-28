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【南京疫情】再增47宗確診 南京機場被批封得太遲致疫情外溢

社會熱點 15:57 2021/07/28

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再增47宗確診 南京機場被批封得太遲致疫情外溢

內地疫情反彈，昨日（27日）新增86宗新冠肺炎確診個案，55宗屬本土病例，南京通報47宗為最多。南京新增病例主要集中在機場及周邊地區，報告的病例中已發現多宗聚集性疫情。在過去一周，南京疫情傳播鏈已擴散至5省9個城市。

有內地媒體指出，南京祿口機場直到26日才關閉，令傳染源難以阻斷。

據國家衛健委通報，27日新增86宗新冠確診個案，55宗屬本土病例，江蘇通報48宗，其中47宗來自南京，1宗來自宿遷；而四川通報有3宗、遼寧及雲南各有2宗。境外輸入則有31宗。

南京機場破防 傳播鏈蔓延至5省9市

南京市衞健委副主任楊大鎖通報，截至27日，市內累計報告本土確診病例153例，其中81例為輕型，68例為普通型，4例為重型；本土無症狀感染者2例。他指出，近期新增病例主要集中在機場及周邊地區，報告的病例中已發現多宗聚集性疫情。

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確診病例多與祿口機場高度相關，主要是機場工作人員，從事保潔工作，還涉及到機場的司機、地勤、輔警、水電工等。同時，這些機場工作人員的所在家庭也出現了疫情傳播。

南京市委周一（26日）宣布，祿口機場及相關工作人員需進行全面封閉管理，疏散駐場單位工作人員、集中隔離。但在過去一周，這波疫情傳播鏈已外溢至5省9個城市，分別是遼寧瀋陽、安徽馬鞍山市和縣、安徽蕪湖、廣東中山、廣東珠海、四川綿陽市、四川瀘州、遼寧大連以及江蘇宿遷市泗陽縣。

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《中國新聞周刊》採訪一位不願具名的公共衛生專家，他表示，目前疫情擴散城市已經較多，而祿口機場直到26日才關閉，傳染源難以阻斷。該專家說，「南京現在事實上已經封城，但還是有點晚了。」

南京疫情面臨多個考驗

南京市疾控中心副主任丁潔也指出，這次引發疫情的Delta變異毒株傳播能力強，傳播速度快。再加上本輪疫情主要在機場爆發，導致傳播面進一步擴大。

另外，颱風「煙花」對南京影響不斷增強，預料會為南京帶來強降雨，極端天氣因素將對防疫工作造成挑戰。

適逢暑假，是人員出行、流動的高峰期。南京祿口國際機場是「長三角世界級機場群重要樞紐」，這也為阻斷病毒傳播帶來難度。

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面對迅速蔓延的本土疫情，南京市防控措施也不斷省級。

禁售藥物 公共場所暫停營業

所有小區全面實行出入嚴格管控；各類人員離開南京前須提供健康碼綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。

南京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部27日通告指，全市零售藥店暫停向市民銷售(含網絡銷售)退熱、止咳、抗病毒和抗生素等「四類藥品」。

另外，通告要求，非不要不展開大型線下活動；KTV、電影院等密閉文體娛樂公共場所暫停營業；且暫停培訓機構（含託管）線下服務。進入室內公共場所須預約，搭乘公共交通工具也要驗碼。

楊大鎖在疫情防控新聞發佈會也提醒，市民應自覺做到不扎堆、不聚集、不串門，並堅持做好個人防護，科學佩戴口罩、勤洗手、常通風、「一米線」等良好衞生習慣。

責任編輯：易燕丹

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