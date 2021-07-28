▲ 【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland

繼四川成都、上海之後，內地將出現第三個樂高樂園Legoland，而且是全球最大。深圳市規劃和自然資源局公布，大鵬新區南澳已預留土地，建設新的樂高樂園度假村，總投資額47億（人民幣，下同）、佔地 53.4萬平方米，規模冠絕全球。

根據報道，內地第三個Legoland將落戶深圳大鵬新區南澳，位處新大路以東、新東路以北，總投資額47億元，佔地 53.4萬平方米。

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這個Legoland設有樂高主題樂園、樂高水上樂園、樂高探索樂園三大園區，分別佔地26.27萬平方米、9.65萬平方米及10.30萬平方米，另外7.18 萬平方米的用地會作為短途景點及旅遊服務區之用。

位於大鵬新區南澳 動工日期未公布

這裡會將應用機械人編程技術、VR、沉浸式體驗技術、3D騎乘技術等先進智能和機械技術應用其中的。

深圳擬建的Legoland雖未定開業日期，但現時預計首年入園人次會是 200萬，開園後3年及5年度的每年入園人次，應分別達到300萬及400萬。

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樂高是一家丹麥公司，由Ole Kirk Christiansen於1932年創立。其在1968 年於當地小鎮比隆（Billund）開設首個Legoland，並於2005年，將全球Legoland的經營權售予世上第2大主題公園集團默林娛樂。現時全球有 9 個Legoland，以及22個樂高探索中心Legoland Discovery Centre、其中一間位於香港。

據了解，中國內地首個Legoland預計將於2023年在四川開業，去年12月，佔地59英畝的土地開始建設。而上海將於今年9月動工建設另一Legoland，預計開放日期為2024年上半年。

責任編輯：鄧國強

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