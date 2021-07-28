解放軍東南沿海「奪島」演練 無人機等裝備曝光 （多圖、有片）

▲ 解放軍東南沿海「奪島」演練 無人機等裝備曝光

中美高層會晤結束之際，央視軍事頻道27日報道，目前正在東南沿海駐訓的解放軍第73集團軍某兩棲重型合成旅，近日組織兩棲重型合成裝甲部隊，展開「越海奪島」體系聯合登陸演練。

報道稱，頂著超過40℃的高溫，第73集團軍某兩棲重型合成旅一營在旅的編成內，擔任一梯隊左翼突擊上陸群。該營成功登陸119高地，順利完成任務。

曝光的畫面顯示，無人機群在演練開始時，率先打頭陣出動。隨後，兩棲重型裝甲部隊展開渡海登島行動，其中配有新型的水陸坦克，以及各種適合渡海登島作戰的重型裝備。演練中展現，主要以水陸坦克裝甲車進行航渡、泛水編波、編隊沖灘的戰術組合和運用。

成功搶灘登陸後，第73集團軍某兩棲重型合成旅一營教導員王達濱對著官兵說，「我們營的旗幟，大家很完美地插在了我們演練場的高地上！我們是濟南第二團的尖刀營。」

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《觀察者網》指出，「濟南第二團」前身系「膠東軍區特務團」，1945年9月16日組建於山東萊陽城小寺廟。該部隊組建後經歷大小戰鬥百余次，國共內戰期間曾參與淮海戰役、橫渡長江、解放上海、挺進福建、解放漳廈等眾多戰役，戰功赫赫。

報導稱，該旅目前已經換裝05式兩棲步戰車、07B式122毫米榴彈炮和紅旗-17等新銳裝備。

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王達濱在向參與演習官兵訓話時，也透露出解放軍今年積極展開各種備戰演練。

他說，「今年我們有六個月都是在駐訓場度過的，我們很多同志每天身上都是濕的。我們有很多同志在訓練場上暈倒過，我們有很多同志身上的皮掉了一層又一層，但是我看到我們全體官兵沒有一個人叫苦叫累。這是為什麼？因為我們都知道，我們當兵就是為了打仗！我們的使命和任務，就是要捍衛國家主權和領土完整！」

責任編輯：易燕丹

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