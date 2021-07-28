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知名企業家孫大午尋釁滋事等罪成  判囚18年

社會熱點 17:50 2021/07/28

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知名企業家孫大午尋釁滋事等罪成  判囚18年

內地知名企業家、河北大午農牧集團創辦人孫大午被告犯聚眾衝擊國家機關、妨害公務、尋釁滋事等多罪，法院周三（28日）一審判決罪成，執行有期徒刑18年，並處罰金311萬元（人民幣，下同）。

根據高碑店市人民法院微信公號消息，河北省高碑店市人民法院判決，被告人孫大午犯聚眾衝擊國家機關罪、妨害公務罪、尋釁滋事罪、破壞生產經營罪、強迫交易罪、非法採礦罪、非法佔用農用地罪、非法吸收公眾存款罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑18年，並處罰金311萬元，

對被告單位河北大午農牧集團有限公司，以及其餘被告人依法判處相應刑罰。

部分人大代表、政協委員，被告人的親屬、群眾代表旁聽了案件審判。

孫大午以1000隻雞和50頭豬起家

現年67歲的孫大午，1985年以1000隻雞和50頭豬起家，創立大午集團，曾被譽為中國企業家的良心。

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孫大午曾發表《悼念李慎之（20世紀晚期中國自由知識分子代表人物）》等文章，被控嚴重損害國家機關形象遭整治，在法律學界引起廣泛議論。

此次被拘控，是孫大午第二度陷獄，2003年5月他被控向3000多戶農民發放貸款逾1.8億元，被當局以非法集資罪名收押。最終，孫大午被徐水區法院以非法吸收公眾存款的罪名判處有期徒刑3年、緩刑4年，罰款10萬元，大午集團同時也被判處罰金30萬元。對於判決，當時孫大午曾表示「我無罪，但我服法」。

責任編輯：鄧國強

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