  • 30°C
香港時間 : 2021728日 (三) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

駐華外國記者協會：外媒採訪河南水災 收到死亡威脅

國情動向 17:52 2021/07/28

分享：

河南早前暴雨成災，駐華外國記者協會（FCCC）昨日發表聲明稱，非常關注有外媒記者在採訪時受到滋擾，甚至收到死亡威脅，呼籲中國當局確保外國記者不受限制地採訪。

官媒《環球時報》指出，沒有一名外國記者受到暴力攻擊，卻被西方媒體炒作成大事、上綱上線，指其表現醜陋。

英國廣播公司（BBC）記者白洛賓（Robin Brant），早前報道河南水災時，被指內容抹黑中國。據FCCC聲明提到，河南共青團在微博號召網民追尋白洛賓行蹤，指有關做法危及外國記者人身安全。

聲明又稱，鄭州市民曾將《德國之聲》記者和《洛杉機時報》記者，誤認是白洛賓，並包圍他們。另外，BBC與《洛杉磯時報》等駐華職員甚至收到死亡威脅、恐嚇訊息和電話。

《德國之聲》記者貝林格（右二）一度被民眾包圍。

FCCC對有駐華記者被威脅，並遭錯誤指責從事間諜活動，感到震驚和深表關注，呼籲中國信守承諾，允許外國記者不受限制在中國採訪。

BBC也在Twitter發表聲明，呼籲中國政府必須立即採取行動，阻止這類持續危害外國新聞工作者的攻擊行為。中國未回應FCCC和BBC的聲明。

環時斥炒作可恥 西媒應反思

曾強烈不建議民眾圍堵西方記者的《環球時報》，今日發表社評指，線下發生那麼點事，沒有一名外國記者受到暴力攻擊，卻被西方媒體炒作成一個大事件，印證了中國公眾對西方媒體製造涉華虛假報導的強烈不滿是有根據，批評炒作很可恥。

文章稱，中國官方機構從不支持基層民眾，對西方記者採取任何強制行動。鄭州兩名外國記者被群眾現場圍住並質問，是群眾自發行為，群眾亦沒有攻擊，「這樣的摩擦是非常低烈度」。又指河南共青團微博以詼諧口吻呼籲網友記錄BBC記者在河南的表現，在中國互聯網語境下「官方色彩」非常淡。

社評表示，外國記者在中國採訪安全，群眾完全不構成所謂「威脅」，西方媒體和機構根本沒理由將之上綱上線，認為他們不僅不反思為何中國公眾不喜歡他們，反而又一次誇大報道和升級定性，表現醜陋，又批評德國之聲記者給涉事群眾貼「暴民」標籤。

最後，文章表示，西媒一些駐華記者表現得流氓成性，用選擇性報道等呈現虛假的中國，迎合西方社會偏見、誤導西方公眾對華認知，製造中西意識形態對立。「他們在實施一種犯罪，為加劇中美戰略對抗和中西的割裂衝鋒陷陣，他們在侵蝕世界和平的根基。」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【鄭州水災】鄭州地鐵遇難者增至14人 民眾「頭七」獻花
2021/07/27
【鄭州水災】鄭州地鐵遇難者增至14人 民眾「頭七」獻花
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
2021/07/24
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢
2021/07/23
鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢
鄭州滿地是水最缺卻是食水！買不到水被迫喝紅牛（多圖）
2021/07/23
鄭州滿地是水最缺卻是食水！買不到水被迫喝紅牛（多圖）
河南鄭州酒店發災難財一晚2888 即罰50萬
2021/07/23
河南鄭州酒店發災難財一晚2888 即罰50萬

你可能感興趣

【鄭州水災】鄭州地鐵遇難者增至14人 民眾「頭七」獻花
16:50 2021/07/27
【鄭州水災】鄭州地鐵遇難者增至14人 民眾「頭七」獻花
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
18:04 2021/07/24
暴雨致河南58死5失蹤 京廣北路隧道據報發現4遺體
鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢
16:12 2021/07/23
鄭州雨災母女被困廢墟 母親遇難時仍保持托舉姿勢
社會民生 水災 環球時報 記者 鄭州市 暴雨 中國 微博

上一篇文章

塔利班代表團訪中國 王毅促與這一組織劃清界線（第二版）

下一篇文章

中俄防長會談：加強合作 捍衛兩國核心利益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國疑再建核導彈發射井 環時：美國觸發中國緊迫感
中國疑再建核導彈發射井 環時：美國觸發中國緊迫感
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
【大灣區】京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港
【大灣區】京九高鐵廣東段 擬11月開通連香港
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
中美天津會談畫面曝光 美方紫髮女翻譯又現身搶鏡
中美天津會談畫面曝光 美方紫髮女翻譯又現身搶鏡