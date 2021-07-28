駐華外國記者協會：外媒採訪河南水災 收到死亡威脅

河南早前暴雨成災，駐華外國記者協會（FCCC）昨日發表聲明稱，非常關注有外媒記者在採訪時受到滋擾，甚至收到死亡威脅，呼籲中國當局確保外國記者不受限制地採訪。

官媒《環球時報》指出，沒有一名外國記者受到暴力攻擊，卻被西方媒體炒作成大事、上綱上線，指其表現醜陋。

英國廣播公司（BBC）記者白洛賓（Robin Brant），早前報道河南水災時，被指內容抹黑中國。據FCCC聲明提到，河南共青團在微博號召網民追尋白洛賓行蹤，指有關做法危及外國記者人身安全。

聲明又稱，鄭州市民曾將《德國之聲》記者和《洛杉機時報》記者，誤認是白洛賓，並包圍他們。另外，BBC與《洛杉磯時報》等駐華職員甚至收到死亡威脅、恐嚇訊息和電話。

▲ 《德國之聲》記者貝林格（右二）一度被民眾包圍。

FCCC對有駐華記者被威脅，並遭錯誤指責從事間諜活動，感到震驚和深表關注，呼籲中國信守承諾，允許外國記者不受限制在中國採訪。

BBC也在Twitter發表聲明，呼籲中國政府必須立即採取行動，阻止這類持續危害外國新聞工作者的攻擊行為。中國未回應FCCC和BBC的聲明。

環時斥炒作可恥 西媒應反思

曾強烈不建議民眾圍堵西方記者的《環球時報》，今日發表社評指，線下發生那麼點事，沒有一名外國記者受到暴力攻擊，卻被西方媒體炒作成一個大事件，印證了中國公眾對西方媒體製造涉華虛假報導的強烈不滿是有根據，批評 炒作很可恥。

文章稱，中國官方機構從不支持基層民眾，對西方記者採取任何強制行動。鄭州兩名外國記者被群眾現場圍住並質問，是群眾自發行為，群眾亦沒有攻擊，「這樣的摩擦是非常低烈度」。又指河南共青團微博以詼諧口吻呼籲網友記錄BBC記者在河南的表現，在中國互聯網語境下「官方色彩」非常淡。

社評表示，外國記者在中國採訪安全，群眾完全不構成所謂「威脅」，西方媒體和機構根本沒理由將之上綱上線，認為他們不僅不反思為何中國公眾不喜歡他們，反而又一次誇大報道和升級定性，表現醜陋，又批評德國之聲記者給涉事群眾貼「暴民」標籤。

最後，文章表示，西媒一些駐華記者表現得流氓成性，用選擇性報道等呈現虛假的中國，迎合西方社會偏見、誤導西方公眾對華認知，製造中西意識形態對立。「他們在實施一種犯罪，為加劇中美戰略對抗和中西的割裂衝鋒陷陣，他們在侵蝕世界和平的根基。」

責任編輯：林佩怡

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