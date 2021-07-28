塔利班代表團訪中國  王毅促與這一組織劃清界線（第二版）

▲ 塔利班代表團訪中國 王毅促與這一組織劃清界線

美國從阿富汗撤軍後，當地政府軍節節敗退、塔利班勢力壯大，掌管阿富汗的可能性正擴大。在此關鍵時刻，塔利班一個代表團訪問中國，並在今天（28日）與中國外長王毅。王毅呼籲對方與疆獨恐怖組織「東土耳其斯坦伊斯蘭運動（東伊運）」徹底劃清界限。

（新增外交部聲明，通報會晤細節）

中國外交部7月28日發表聲明稱，2021年7月28日，中國國務委員兼外長王毅在天津會見來華訪問的阿富汗塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）一行。阿塔宗教委員會和宣傳委員會負責人同行。

王毅指美國阿富汗政策失敗

王毅表示，中國是阿富汗最大鄰國，始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，始終堅持不干涉阿富汗內政，始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策。阿富汗屬於阿富汗人民，阿富汗的前途命運應該掌握在阿富汗人民手中。

美國和北約從阿倉促撤軍，實際上標誌着美對阿富汗政策的失敗，阿富汗人民有了穩定和發展自己國家的重要機遇。

王毅指出，阿塔是阿富汗舉足輕重的軍事和政治力量，有望在阿和平和解和重建進程中發揮重要作用。希望阿塔以國家和民族利益為重，高舉和談旗幟，確立和平目標，樹立正面形象，奉行包容政策。

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王毅強調，「東伊運」是被聯合國安理會列名的國際恐怖組織，對中國國家安全和領土完整構成直接威脅；打擊「東伊運」是國際社會共同責任。

他指出：

希望阿塔與「東伊運」等一切恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙，發揮積極作用，創造有利條件。

外交部聲明指，巴拉達爾對有機會到訪中國表示感謝，並表示中國一直是阿富汗人民值得信賴的好朋友，讚賞中方在阿和平和解進程中發揮的公正和積極作用。

他保證，阿富汗塔利班（阿塔）決不允許任何勢力，利用阿領土做危害中國的事情。

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聲明指出，中國外交部部長助理吳江浩同日與巴拉達爾一行舉行會談，就共同關心的問題深入交換了意見，增進了解及擴大共識。

上海外國語大學中東研究所教授范鴻達早前對法新社表示，對中國來說，危險不在於誰在阿富汗掌權，危險在於該國繼續不穩定。

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中國與阿富汗僅有一段很短的邊界—76公里，並且沒有公路通道。但北京當局擔心這一點點邊界會通向疆域遼闊、穆斯林佔多數的新疆，左右新疆的穩定。

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范鴻達認為，一個不穩定的阿富汗自然會對中國邊境地區的安全構成某種威脅。「如果阿富汗陷入激烈的內戰，無疑將強化極端勢力。」

面對阿富汗墜入混沌的風險，北京早就向塔利班打開談判大門。2019年9月，北京接待了一個到訪的塔利班代表團。

今年6月底，王毅甚至提議願意在中國接待阿富汗雙方談判。但王毅也預設了一個條件：「必須避免恐怖主義」，「強化打擊東突厥斯坦伊斯蘭運動」。

▲ ，塔利班一個代表團訪問中國，並在28日與中國外長王毅。

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責任編輯：鄧國強

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