內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治

內地宣布實施三孩政策後，多項減輕教育負擔的措施出台，除了嚴厲打擊校外培訓行業，當局亦針對中小學有償補課等，啟動專項整治。教育部辦公廳近日印發通知，面向全國中小學和教師，展開為期9個月的有償補課和違規收受禮品禮金問題專項整治。

據了解，此次專項整治將聚焦社會反映強烈的突出問題，在不同環節開展治理。通過對照自查、檢查抽查、開展師德專題教育等措施，進一步壓實責任、完善機制、查找問題、形成震懾。

打擊「課上不講課下講」 加大處罰

教育部對教師「課上不講課下講」「組織開辦校外培訓班」「同家長搞利益交換」等行為，採取「零容忍」態度，在專項整治期間，各地教育行政部門將與相關部門密切配合，加大對相關違規行為的執法處罰力度，按照「從嚴查處、形成長效」原則，落實主體責任、強化宣傳教育、嚴格教師管理。

通知要求，各地開展對照自查，各省份要制定實施方案，組織下轄各市、縣、學校開展問題自查，建立工作台賬。對疑難復雜問題要深入研究，防止久拖不決。對查實的問題，依法依規嚴肅處理，持之以恆抓好師生群眾反映強烈、影響惡劣的突出問題整治，從嚴查處，強化監督，有效遏止相關問題的發生。

同時，各地結合問題調查和處置工作，梳理本地查處的問題典型案例，建立典型案例庫，在一定範圍內通報；案例性質嚴重或影響惡劣的，報教育部。

上述通知和新聞稿，今日在教育部網站刊登，但後來連結顯示為「頁面不存在」。

今年5月，國家主席習近平主持召開的中央全面深化改革委員會會議，審議通過《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，其後有關「雙減」措施陸續出台。

「雙減」背後，被指為三孩政策護航。總理李克強近日對全國優化生育政策電視電話會議，作出重要批示，提到人口問題是關係中華民族發展的基礎性、全局性、戰略性問題，要實施好三孩生育政策，並減輕群眾生育、養育、教育負擔。

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責任編輯：林佩怡

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