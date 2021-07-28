國家防總：8月中下旬 京津冀或有極端強降水

國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文表示，正值「七下八上」防汛關鍵期，8月中下旬京津冀等部分地區，或發生極端強降水事件。

周學文周三（28日）在國新辦發布會上表示，今年以來氣候異常，極端天氣事件多發頻發，多地雨量頻創記錄，北方江河汛情嚴重，工程險情多發，一些省份受災嚴重。

京防汛抗洪經驗不足 工程體系較薄弱

他預計，8月底前中國氣候狀況總體偏差，南北各有一條雨帶，其中北方雨帶主要位於京津冀大部、內蒙古中東部、黑龍江西部、吉林西部和遼寧西部；8月中下旬上述地區有發生極端強降水事件的可能。

他指出，部分江河流域或有較大洪水，後期可能還會有多個颱風生成登陸影響中國，並有可能北上。前期發生洪澇的東北、海河、黃淮等地區江河底水高、土壤飽和，再遇強降雨有可能形成流域性洪水，還可能引發山洪、滑坡、泥石流、中小河流洪水、城市內澇等災害。

周學文表示，北方地區常年不來大水，幹部群眾防汛抗洪經驗不足，工程體系比較薄弱，病險水庫、堤防險工數量多。當前和下一階段防汛抗洪形勢仍然嚴峻複雜，國家防辦、應急管理部將繼續加強統籌協調，進一步抓細抓實防汛救災各項措施。

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值得注意，北京市政府昨日召開常務會議，會議強調，要加大防汛救災工作力度，並賦予基層一線相應處置權限，遇有突發情況，必要時果斷採取停工停課、地鐵封閉等措施，跟蹤報導事件動態，及時發布權威信息。

河南或迎新洪水 加強水庫巡護

河南近期暴雨成災，造成全省1300多萬人受災，73人死亡。其中，鄭州災情嚴重，有地鐵列車遭洪水圍困，14人遇難。

據周學文稱，河南省包括鄭州市後期還有可能有強降雨過程，或迎來新的洪水，當局要求當地要加強水庫的巡護，發現險情早處理，確保工程的安全。

中國氣象局新聞發言人、應急減災與公共服務司司長王志華表示，日前河南暴雨長達6天，大部分地區累計降雨量超過500毫米，鶴壁市觀測到最大累計降雨量更達1122.6毫米，最大日降雨量777.5毫米。他指出，究其原因，大背景是全球氣候變化，導致極端天氣氣候事件發生可能性增大，劇烈程度越來越強。

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責任編輯：林佩怡

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