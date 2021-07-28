▲ 【東京奧運】中俄女排戰周四登場 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？

東京奧運女排分組賽，中國女排已連輸給土耳其及美國，瀕臨淘汰邊緣，周四登場的中俄對陣，中國隊許勝不許敗。但主將主將朱婷傷患，卻恐影響中國表現。但總教練郎平的一席話，預示朱婷將繼續出場、負傷應戰，她直言「讓朱婷休息，誰來啊」？

中國女排隊本屆東奧被分配在強敵環伺的B組，25日首戰意外以0：3遭土耳其擊敗，朱婷因手腕傷勢影響，整場只拿到4分，被提前換下場。

東奧女排小組賽周二（27日）展開第2輪賽事，中國女排對陣目前世界排名第一的美國。兩隊首局拚戰激烈，一直打到29：27，美國才險勝；其後美國分別以25：22和25：21連下兩局獲勝。

中國女排餘下分組賽 許勝不許敗

中國女排當天終以總局0比3敗給美國隊，吞下二連敗，接下來3場小組賽，只要再吞敗就可能被淘汰。其中，中俄之戰周四登場，之後還有意大利。

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值得注意是，在美國之戰中，朱婷雖回暖拿下全隊最高的18分，但仍未恢復水準。賽中，朱婷的右手腕仍裹著厚厚的紗布，中間還有一個固定板。她在賽後表示，手腕傷影響很大，疼得根本發不上力，但相信隊醫會有辦法的。

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對於朱婷的傷勢，中國女排隊總教練郎平在中美之戰後說，朱婷很盡力了，他們也希望別的攻擊手能幫她分擔些壓力。但郎平直言，「讓她休息，那誰來啊？要休息也不是現在」。

郎平說，朱婷的手腕沒有舒適的時候，她扣球需要發力，這不是一下子就可以解決的問題，「她也需要堅持」。

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中國女排隊遭到二連敗，已在中國網路成為最熱門的奧運話題。球迷多認為朱婷傷勢未癒，又沒有其他人能撐起大局，後勢不妙。

美國女排教頭：仍不能忽視中國隊

不過新華社賽後引述美國女排隊教頭基拉里（Karch Kiraly）說：「5年以前（里約奧運），她們（中國）在小組賽中2勝3負，排名第4，最後拿了冠軍。」

他說，小組賽掙扎、1/4決賽火力全開的情況一點兒也不罕見。「中國隊肯定不想二連敗，但是我們現在仍不能忽視她們。」

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責任編輯：鄧國強

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