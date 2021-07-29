秦剛履新中國駐美國大使：中美大門打開就不會關上

中國新一任駐美大使登場。中國外交部原副部長秦剛，美國時間28日（周三）抵達美國，接替崔天凱成為中國駐美國大使。秦剛到達美國後表示，中美關係大門50年前打開後，就不會關上，這是大勢所趨、民心所向。

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秦剛在華盛頓向中美傳媒稱，自己很榮幸出任中華人民共和國駐美利堅合眾國大使。他提及，50年前，基辛格博士秘密訪華，叩開了中國的大門。當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，富有遠見的基辛格博士不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。

秦剛稱，50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，自己可以公開踏上正途，直抵美國；時過境遷，令人感慨。他稱自己相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。

秦剛指出，半個世紀，中美關係歷經風雨，一路走來，不僅深刻影響了兩國，也深刻改變了歷史、改變了世界；當前，世界正經歷百年未有之大變局；中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道。「中美關係又處在一個新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力，何去何從，關乎兩國人民的福祉，關乎世界的未來。一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。」

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秦剛形容，人間正道是滄桑：「習近平主席說，逢山開道，遇水架橋。拜登總統說，凡事皆有可能。我將按照兩國元首除夕通話精神，同美國各界架起溝通、合作的橋梁，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實。」

「當前，美國正在拜登總統領導下奮力抗擊新冠肺炎疫情，振興經濟發展。我祝願美國早日戰勝疫情，祝願美國人民幸福安康。」

秦剛也在Twitter以中國駐美國大使身份，發出第一條帖文，附有在機場抵步照片，表示期待自己在美國的時光。

秦剛現年55歲，天津人，畢業於國際關係學院國際政治系，曾兩度擔任中國外交部發言人，三度出使英國。秦剛2018年升任外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作，是為歷來最年輕副外長。

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責任編輯：連兆鋒