  • 31°C
香港時間 : 2021729日 (四) 10:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

秦剛履新中國駐美國大使：中美大門打開就不會關上

國情動向 10:11 2021/07/29

分享：

中國新一任駐美大使登場。中國外交部原副部長秦剛，美國時間28日（周三）抵達美國，接替崔天凱成為中國駐美國大使。秦剛到達美國後表示，中美關係大門50年前打開後，就不會關上，這是大勢所趨、民心所向。

    點擊圖片放大
    +2

秦剛在華盛頓向中美傳媒稱，自己很榮幸出任中華人民共和國駐美利堅合眾國大使。他提及，50年前，基辛格博士秘密訪華，叩開了中國的大門。當時正值冷戰時期，中美相互隔絕，富有遠見的基辛格博士不得不以隱蔽的方式，取道他途，前往中國。

秦剛稱，50年後的今天，作為第11任中國駐美大使，自己可以公開踏上正途，直抵美國；時過境遷，令人感慨。他稱自己相信，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。

秦剛指出，半個世紀，中美關係歷經風雨，一路走來，不僅深刻影響了兩國，也深刻改變了歷史、改變了世界；當前，世界正經歷百年未有之大變局；中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道。「中美關係又處在一個新的緊要關口，既面臨許多困難和挑戰，也有巨大機遇和潛力，何去何從，關乎兩國人民的福祉，關乎世界的未來。一個健康穩定發展的中美關係，是兩國人民和國際社會的普遍期盼。」

【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破

秦剛形容，人間正道是滄桑：「習近平主席說，逢山開道，遇水架橋。拜登總統說，凡事皆有可能。我將按照兩國元首除夕通話精神，同美國各界架起溝通、合作的橋梁，維護中美關係的基礎，維護中美兩國人民的共同利益，共同推動中美關係重回正確發展軌道，讓相互尊重、平等相待、合作共贏、和平共處的中美相處之道由可能變成現實。」

「當前，美國正在拜登總統領導下奮力抗擊新冠肺炎疫情，振興經濟發展。我祝願美國早日戰勝疫情，祝願美國人民幸福安康。」

秦剛也在Twitter以中國駐美國大使身份，發出第一條帖文，附有在機場抵步照片，表示期待自己在美國的時光。

秦剛現年55歲，天津人，畢業於國際關係學院國際政治系，曾兩度擔任中國外交部發言人，三度出使英國。秦剛2018年升任外交部副部長，分管歐洲地區事務和新聞、禮賓工作，是為歷來最年輕副外長。

【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題

美國防長邊批中國邊說「不對抗」 趙立堅：奉勸美方多做有利的事

【中美會談】中方向美提兩張「糾錯」清單 趙立堅補充4個停止

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中美天津會談王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事
2021/07/27
中美天津會談王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事
白宮證未觸及「習拜會」 天津會談透中美歧見深
2021/07/27
白宮證未觸及「習拜會」 天津會談透中美歧見深
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
2021/07/27
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
2021/07/27
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
美國防長邊批中國邊說「不對抗」 趙立堅：奉勸美方多做有利的事
2021/07/28
美國防長邊批中國邊說「不對抗」 趙立堅：奉勸美方多做有利的事

你可能感興趣

中美天津會談王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事
09:48 2021/07/27
中美天津會談王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事
白宮證未觸及「習拜會」 天津會談透中美歧見深
13:52 2021/07/27
白宮證未觸及「習拜會」 天津會談透中美歧見深
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
14:40 2021/07/27
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破

下一篇文章

內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治
內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
【中美天津會談】舍曼強調不衝突其實無新意 謝鋒這樣一語道破
拜登談中俄威脅 警告網絡攻擊或導致大國交火
拜登談中俄威脅 警告網絡攻擊或導致大國交火
塔利班代表團訪中國 王毅促與這一組織劃清界線（第二版）
塔利班代表團訪中國 王毅促與這一組織劃清界線（第二版）
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
【中美天津會談】趙立堅曝細節：談了6小時 叫美方思考一問題
中國疑再建核導彈發射井？環時：美國觸發中國緊迫感
中國疑再建核導彈發射井？環時：美國觸發中國緊迫感