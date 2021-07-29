【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金

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【東京奧運】中國隊提前鎖定羽毛球混雙金牌
東京奧運女子200米蝶泳決賽周四（29日）登場，中國選手張雨霏成功以破奧運紀錄成績奪金，這是中國游泳隊本屆奧運會首枚金牌、也是中國代表團在東京奧運會獲得的第13枚金牌。張雨霏在女子200米蝶泳決賽中，游出2分03秒86，刷新奧運紀錄，為中國再奪一金。而銀牌及銅牌都由美國選手奪得。另一名中國選手俞李妍得第六。
張雨霏日前在女子200米蝶泳半決賽中已顯示狀態大勇，以2分04秒89排名第一挺進決賽，也刷新由她本人保持的今年世界最好成績。另一名中國選手俞李妍亦以2分07秒04位列第5晉級決賽。
此前已在100米女子蝶泳奪銀
半決賽後，張雨霏直言，「教練佈置的是讓我輕鬆一些去游，能游出這個成績，我也沒想到，真是超乎我的預期」，她更自信地說，「我也沒有用盡全力」。
【東京奧運】張雨霏這樣克服焦慮變「愛笑女孩」 百米蝶泳奪銀猶榮（多圖）
200米蝶泳項目是中國隊的傳統強項，世界紀錄是劉子歌在2009年創造的2分01秒81，奧運紀錄是焦劉洋在2012年倫敦奧運會創造的2分04秒06。
而在26日，張雨霏在東京奧運游泳項目女子100米蝶泳決賽中，儘管面對強手林立，但游得快過世界紀錄保持者的瑞典選手，僅僅慢過拿下金牌的加拿大運動員0.05秒，奪得了一面銀牌。
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責任編輯：鄧國強