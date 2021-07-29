▲ 【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金

東京奧運女子200米蝶泳決賽周四（29日）登場，中國選手張雨霏成功以破奧運紀錄成績奪金，這是中國游泳隊本屆奧運會首枚金牌、也是中國代表團在東京奧運會獲得的第13枚金牌。 張雨霏在 女子200米蝶泳 決賽中，游出2分03秒86，刷新 奧運紀錄， 為中國再奪一金。而 銀牌及銅牌都由美國選手奪得。另一名中國選手俞李妍得第六。

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中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠

張雨霏日前在 女子200米蝶泳半決賽中已顯示狀態大勇， 以2分04秒89排名第一挺進決賽，也刷新由她本人保持的今年世界最好成績。另一名中國選手俞李妍亦以2分07秒04位列第5晉級決賽。

此前已在100米女子蝶泳奪銀

半決賽後，張雨霏直言 ，「教練佈置的是讓我輕鬆一些去游，能游出這個成績，我也沒想到，真是超乎我的預期」，她更自信地說， 「我也沒有用盡全力」。

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【東京奧運】女子100米蝶泳決賽 中國張雨霏勇奪銀牌

【東京奧運】張雨霏這樣克服焦慮變「愛笑女孩」 百米蝶泳奪銀猶榮（多圖）

200米蝶泳項目是中國隊的傳統強項，世界紀錄是劉子歌在2009年創造的2分01秒81，奧運紀錄是焦劉洋在2012年倫敦奧運會創造的2分04秒06。

而在26日，張雨霏在東京奧運游泳項目女子100米蝶泳決賽中，儘管面對強手林立，但游得快過世界紀錄保持者的瑞典選手，僅僅慢過拿下金牌的加拿大運動員0.05秒，奪得了一面銀牌。

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【東京奧運】張雨霏成績超預期 「愛笑女孩」以首名晉級200米蝶決賽

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▲ （中新社圖片）

責任編輯：鄧國強