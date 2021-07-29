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中國新駐美國大使秦剛人如其名 善於剛猛回應尖銳提問

國情動向 11:10 2021/07/29

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中國新任駐美國大使秦剛28日（周三）抵達美國履新。秦剛是擔任駐美大使前，是中國外交部歷來最年輕副外長。秦剛也曾兩度擔任中國外交部發言人，他擅於用自己的言語，不靠官話回應外媒尖銳提問，被視為人如其名，以剛猛見稱。

秦剛當外交部發言人的作風令傳媒印象深刻。《華爾街日報》形容，秦剛「風度翩翩，在外界看來是一位擅於把握分寸的職業外交官。」

秦剛在記者會出場時，習慣先掃視全場一周，再喝一口講台上的水，然後才開口跟場內記者打招呼，氣場予人感覺相當強大。

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秦剛這樣答日媒質疑中國軍費

外交部發言人總要面對外國傳媒尖銳提問，秦剛在這方面也很有自己的風格。2014年，當日本記者質疑中國軍費開支上漲時，秦剛直言「中國人民解放軍不是只端著紅纓槍的童子軍。」他說：

「國外有些人總是希望中國是長不大的童子軍。我要指出，中國很大，國際形勢很複雜。在這樣的情況下，中國的國防開支隨著中國經濟的發展有適度增加，完全是合情合理的，沒甚麽可值得大驚小怪的。如果是那樣的話，誰來維護國家安全？怎麽維護世界和平？如果是那樣的話，中國就安寧了？地區就穩定了？天下就太平了？即使是童子軍，他的個頭也是一年比一年長，他的腳也是一年比一年大。你不能讓他總是穿著以前的小衣服、小鞋吧？」

秦剛履新中國駐美國大使：中美大門打開就不會關上

秦剛這樣回應奧巴馬言行

同樣在2014年，美國時任總統奧巴馬揚言，美國「要做世界未來一百年領袖」，秦剛回應時笑稱，世界並無預測未來的「章魚保羅」。

秦剛還引用《過秦論》說，兩千多年前盛極一時的秦朝緣何如此之快滅亡，是因為「仁義不施，而攻守之勢異也」。「我們不斷告誡自己，要順應和平、發展、合作的歷史潮流，不斷與時俱進，只有這樣才能夠保證國家的和平發展，長治久安。」

那一年，美國也在力推「亞太再平衡」戰略，奧巴馬連訪亞太多國，卻明顯地繞著中國走未有訪華，有記者問中方如何看時，秦剛回答說：

「（奧巴馬之行）是不是針對中國，我們要看美方是怎麽說、怎麽做的，至於來不來中國，一句話，你來，或者不來，我就在這裏。」

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秦剛這樣反駁「戰狼」指控

對於外界近年常帶有貶意地以「戰狼」形容中國外交作風，泰剛今年2月以副外長身份在外交部吹風會上，也回應了這個問題。會上有德國傳媒稱，歐洲有人質疑中國是否值得信任，因為中國媒體和官員提到輝瑞疫苗致死事件，認為這樣做是「戰狼外交」。

秦剛首先澄清，歐洲疫苗問題的報道不是中方編造的，而是引用了外媒報道，中國是各種謠言和虛假信息的受害者。

秦剛繼而說：「至於有人說中國搞『戰狼外交』，如果我們看一看當前有的國家和有的人對中國進行的毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那簡直就是『惡狼』。」

秦剛表示，同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、安全、發展利益，捍衛自己國家的尊嚴。「面對針對中國的各種瘋狂攻擊，中國外交官當然要站出來說不，這和一味示強完全是兩碼事。有人無故無理罵人，還不讓別人還嘴，豈有此理？！」

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責任編輯：連兆鋒

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