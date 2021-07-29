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王毅：中國東盟合作步「而立之年」中方願同南海當事方妥管分歧

國情動向 12:39 2021/07/29

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國務委員兼外長王毅周三（28日）以視像形式，出席中國—東盟建立對話關係30周年紀念研討會，並在開幕式致辭。他表示，中國和東盟合作關係步入「而立之年」，雙方遵循相互尊重、協商一致的東亞方式，以求同存異妥處分歧爭議，樹立了平等相待、和平共處的典範，成為維護地區和平穩定、促進發展繁榮的重要支柱。

王毅又提出5點倡議，強調中國與東盟致力打造更高水平的戰略夥伴關係，構建更為緊密的命運共同體，開創雙方關係更強勁的下一個30年。

王毅表示，中方把東盟作為中國外交，尤其是周邊外交的優先方向，堅定支持東盟共同體建設，及東盟在區域合作中的中心地位。

他續指，要深化抗疫合作。中方願盡己所能繼續向東盟國家提供新冠疫苗，支持東盟國家打造區域疫苗生產和分配中心，提升疫苗在本地區的可及性和可負擔性。

5倡議助力中國東盟對話合作

中方也願同東盟對接落實《東盟全面復蘇框架》，推動《區域全面經濟夥伴關系協定》早日生效實施，助推區域經濟一體化進程；並推動高質量共建「一帶一路」，推進數字經濟、科技創新等領域合作。

另外，王毅表示中方願同南海當事方加強對話協商，妥善管控分歧，排除外部乾擾，開展海上務實合作，維護南海和平穩定和長治久安。要繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，加快推進「南海行為準則」磋商，盡早達成實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「準則」。

王毅出席中國—東盟建立對話關系30周年紀念研討會開幕式並致辭。（外交部圖片）

他強調，中方願同東盟一道維護以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，倡導富有亞洲特色的多邊主義，構建開放包容的區域合作框架。

東盟秘書長林玉輝也在開幕式致辭，對中國東盟戰略夥伴關係給予高度肯定，「中國同東盟的戰略夥伴關係已成為本地區最具實質性、最有活力的夥伴關係之一。」

林玉輝指出，中方積極參與東盟主導的地區機制，是中方支持地區主義和多邊主義的具體體現，對地區形勢發揮重要影響。

此外，東盟感謝中方向東盟國家提供疫苗和醫療物資，願同中方推動地區復蘇和可持續發展，堅信雙方關係將迎來更美好的未來。

中美天津會談王毅向舍曼表明底線 美國不得做這3件事

美國務院：舍曼向王毅提新疆、香港議題 稱不尋求衝突

責任編輯：易燕丹

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