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【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金  輿論說他「被偷了」 

社會熱點 12:10 2021/07/29

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【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金  輿論說他「被偷了」 

東京奧運體操男子全能決賽周三（28日）晚登場，但賽果引發了巨大爭議。中國選手肖若騰發揮穩定，但最終得分低於出現失誤的日本選手橋本大輝，飲恨失金、只得銀牌。儘管肖若騰及教練都冷靜面對，指知道自己為何失分，但中國內地輿論反彈強烈，有媒體甚至形容他被「偷」去金牌。

肖若騰在這一戰被公認發揮穩定，6項共獲得88.065分，但卻在最後時刻因為裁判打分，錯失了金牌。

而另一邊廂，金牌被東道主日本選手橋本大輝以88.465分獲得，但他在比賽中出現明顯失誤，還一腳踩出了墊子。

東道主日本選手有失誤 但無阻奪金

據了解，肖若騰由於未向裁判亮相，被罰0.3分。賽後肖若騰表示，他知道自己是因這一原因被扣分。

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但肖若騰承認，「就是加上0.3，也是拿銀牌吧。有點遺憾，我也很想拿金牌，但金牌只有一個。今天我已經超水平發揮了，我對自己今天的表現非常滿意」。對於飲恨未能奪金，他顯得冷靜。

肖若騰還說，「謝謝大家對我的支持，你們的支持讓我覺得肩都不疼了，今天都沒貼繃帶」。

肖若騰說因沒向評判致意  因而被扣分

對肖若騰憾失體操男子全能金牌，中國體操隊副領隊葉振南接受《人民日報》採訪時表示：

今天我們兩個隊員肖若騰和孫煒發揮非常好。男子團體憾失金牌，此後我們也是臥薪嘗膽，準備就是打好這一仗，所以兩個人準備都很充分......今天從發揮來說，每一項都是發揮得很出色，不過打分項目就是這樣。

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葉振南也承認，肖若騰最後單槓因為結束後沒有向裁判示意被多扣了0.3分；「對待最後的結果，肖若騰也表現很大度，向喬本大輝和納格爾內都表示了祝賀」。

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不過，內地輿論紛紛替肖若騰「抱不平」，澎湃新聞網發出《金牌被「偷」走之後……》的分析，引述國內名宿質疑評判不公。奧運冠軍李小鵬感嘆「哎不是我看不懂，是我看得太懂了」。

名宿質疑奧林匹克「潛規則」 偏幫東道主

奧運冠軍陳一冰也在接受采訪時表示，跳馬項目上肖若騰和橋本大輝失誤程度不一卻得到同一分數，其中存在「東道主優勢」，而單槓項目肖若騰因為沒有致意而被扣0.3分，更是令人費解，自己也從來沒經歷過。

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澎湃新聞網評論稱，東道主在打分項目的優勢，是任何一屆大賽都無法規避的，這就是奧林匹克的「潛規則」;「我們能做的，就是爭取在體操和其他項目中，在該主管協會擁有更大的話語權」。

另外，有外媒報道，日本選手橋本大輝以些微差距，贏過中國隊的肖若騰後，橋本的Instagram（IG）竟遭洗版，被標註在許多含有辱罵字眼的貼文。

據了解，橋本大輝年僅19歲，是日本體操界的新星，在這次獲得金牌以前，該項目都是由日籍選手內村航平奪金，而橋本此次拿下金牌，也是日本獲得的第100面奧運體操獎牌。

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責任編輯：鄧國強

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