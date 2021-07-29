▲ 【東京奧運】中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠

中國拿下東京奧運游泳第二面金牌。女子4x200自由泳接力賽，中國楊浚瑄、湯慕涵、張雨霏、李冰潔組合以破世界紀錄的7分40秒33成績，勇奪金牌。中國隊成績比銀牌美國隊快0.40秒，並比銅牌澳洲隊快0.96秒，後兩者也分別創下美洲及大洋洲紀錄。女子4x200自由泳接力賽奪金，是中國在東京奧運的第14面金牌。

▼ 點擊圖片放大 +2

這是繼中國「蝶后」張雨霏較早前在女子200米蝶泳決賽奪金後，中國在東京奧運游泳第2金。這也是張雨霏的個人第2面金牌。

張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金

▼ 點擊圖片放大 +2

女子4x200自由泳接力賽周四（29日）決賽，楊浚瑄擔任中國第一棒，4個堂時間都是第一。第二棒湯慕涵，頭150米排名第二，但最後50米追回首名。第三棒張雨霏情況類似，3人600米過後，中國仍然保持領先，澳洲此時排第二。

▼ 點擊圖片放大 +2

到最後一棒，中國隊由李冰潔壓軸。美國隊此時發揮後勁，排名在最後100米超過澳洲成為第二，直追中國。但李冰潔在全程仍能保持幹勁，代表中國隊以7分40秒33總成績，首先完成，打破世界紀錄奪金。美國隊以7分40秒73成績奪銀，澳洲隊以7分41秒29摘銅。

【東京奧運】中國鎖定多一金 乒乓女單陳夢孫穎莎決賽對決

【東京奧運】中國隊提前鎖定 羽毛球混雙金牌

▼ 點擊圖片放大 +2

中國女子游泳隊在東京奧運收獲豐富。張雨霏在4x200自由泳接力賽前，剛剛才勝出女子200米蝶泳決賽，而她本周較早前也奪得女子100米蝶泳銀牌，至今已得2金1銀佳績。

李冰潔早前也在女子400米自由泳決賽上，拿下銅牌，至今共得1金1銅。

【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金 輿論說他「被偷了」

【東京奧運】中國女排迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？

【東京奧運】「射擊甜心」楊倩剛奪首金 隔天獲贈660萬豪宅

責任編輯：連兆鋒