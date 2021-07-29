  • 31°C
香港時間 : 2021729日 (四) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠

社會熱點 12:50 2021/07/29

分享：

【東京奧運】中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠

中國拿下東京奧運游泳第二面金牌。女子4x200自由泳接力賽，中國楊浚瑄、湯慕涵、張雨霏、李冰潔組合以破世界紀錄的7分40秒33成績，勇奪金牌。中國隊成績比銀牌美國隊快0.40秒，並比銅牌澳洲隊快0.96秒，後兩者也分別創下美洲及大洋洲紀錄。女子4x200自由泳接力賽奪金，是中國在東京奧運的第14面金牌。

    點擊圖片放大
    +2

這是繼中國「蝶后」張雨霏較早前在女子200米蝶泳決賽奪金後，中國在東京奧運游泳第2金。這也是張雨霏的個人第2面金牌。

張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金

    點擊圖片放大
    +2

女子4x200自由泳接力賽周四（29日）決賽，楊浚瑄擔任中國第一棒，4個堂時間都是第一。第二棒湯慕涵，頭150米排名第二，但最後50米追回首名。第三棒張雨霏情況類似，3人600米過後，中國仍然保持領先，澳洲此時排第二。

    點擊圖片放大
    +2

到最後一棒，中國隊由李冰潔壓軸。美國隊此時發揮後勁，排名在最後100米超過澳洲成為第二，直追中國。但李冰潔在全程仍能保持幹勁，代表中國隊以7分40秒33總成績，首先完成，打破世界紀錄奪金。美國隊以7分40秒73成績奪銀，澳洲隊以7分41秒29摘銅。

【東京奧運】中國鎖定多一金 乒乓女單陳夢孫穎莎決賽對決

【東京奧運】中國隊提前鎖定 羽毛球混雙金牌

    點擊圖片放大
    +2

中國女子游泳隊在東京奧運收獲豐富。張雨霏在4x200自由泳接力賽前，剛剛才勝出女子200米蝶泳決賽，而她本周較早前也奪得女子100米蝶泳銀牌，至今已得2金1銀佳績。

李冰潔早前也在女子400米自由泳決賽上，拿下銅牌，至今共得1金1銅。

【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金  輿論說他「被偷了」 

【東京奧運】中國女排迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？

【東京奧運】「射擊甜心」楊倩剛奪首金 隔天獲贈660萬豪宅

責任編輯：連兆鋒

相關文章

【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金
今日
【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
今日
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金 輿論說他「被偷了」
今日
【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金 輿論說他「被偷了」
【東京奧運】中國隊提前鎖定羽毛球混雙金牌
今日
【東京奧運】中國隊提前鎖定羽毛球混雙金牌
【東京奧運】中國男子73公斤舉重強勢奪金 兼破世界紀錄
2021/07/28
【東京奧運】中國男子73公斤舉重強勢奪金 兼破世界紀錄

你可能感興趣

【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金
今日 11:07
【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
今日 10:08
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金 輿論說他「被偷了」
今日 12:10
【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金 輿論說他「被偷了」
運動 運動員 中國隊 游泳 中國 東京 奧運會

上一篇文章

解放軍：隨時應對挑釁 回應拜登政府第7度遣艦穿台海

下一篇文章

【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
【東京奧運】「射擊甜心」楊倩剛奪首金 隔天獲贈660萬豪宅
【東京奧運】「射擊甜心」楊倩剛奪首金 隔天獲贈660萬豪宅
【東京奧運】中國女足恥辱出局 新華社問「有人負責和埋單嗎」？
【東京奧運】中國女足恥辱出局 新華社問「有人負責和埋單嗎」？
【東京奧運】中國第11金 跳水男子雙人3米王宗源謝思埸奪冠
【東京奧運】中國第11金 跳水男子雙人3米王宗源謝思埸奪冠
【東京奧運】中國健兒失金要哭要道歉？中紀委有話說
【東京奧運】中國健兒失金要哭要道歉？中紀委有話說
【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜（有片）
【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜（有片）