【東京奧運】中國鎖定多一金 乒乓女單陳夢孫穎莎決賽對決

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東京奧運中國隊鎖定多一面金牌。乒乓女單四強戰，中國運動員孫穎莎以直落4局，全勝早前有份在乒乓混雙擊敗中國組合奪金的日本女球手伊藤美誠，解除這個中國隊的「最大威脅」，晉級決賽。孫穎莎在乒乓女單決賽的對手，是中國隊隊友陳夢，意味中國隊會包辦東京奧運乒乓女單金銀牌。銅牌會由伊藤美誠與新加坡球手于夢雨爭奪。
乒乓女單四強準決賽周四（29日）上午舉行。第一場準決賽由中國隊陳夢，對戰新加坡隊于夢雨。乒乓一姐陳夢以11比6、11比8、11比7及11比6，局數直落4比0勝出，晉級女單決賽。
第二場女單準決賽更受關注。伊藤美誠本周較早前夥拍男隊友水谷隼，在乒乓混雙決賽，以4比3局數，擊敗中國隊許昕、劉詩雯組合，拿下乒乓混雙金牌。伊藤美誠因此也被視為，中國隊在乒乓女單爭金的最大威脅。
但伊藤美誠在乒乓女單準決賽，與中國隊孫穎莎對決結果有點令人出乎意料。孫穎莎直落4局，以11比3、11比9、11比6及11比4，大比數輕取伊藤美誠。伊藤美誠只能與新加坡隊于夢雨爭奪銅牌。
東京奧運乒乓女單銅牌戰會在中國時間周四晚上7時舉行，金牌戰在8時，屆時陳夢會與隊友孫穎莎一較勝負。
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責任編輯：連兆鋒