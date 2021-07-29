【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏周四（29日）淩晨在微博發表題為《南京疫情促使全國經受壓力測試，為未來疫情防控提供更多思考》的文章指出，中國需要有長期與病毒共存的智慧。

對於南京本輪疫情，張文宏認為，如果管控有效，疫情可在數周內得到控制，對此應該有信心。關鍵還是後續1-2周的監測，如果進一步出現了較多與祿口機場無直接相關的病例，則標誌著疫情規模會擴大，可能需要採取更為果斷的措施。

疫苗仍不能完全控制疫情的持續和反復

談到疫苗對防疫的作用，張文宏指出，這次南京的疫情，還有上次的廣州，都有人在注射疫苗後感染。未來通過疫苗接種，仍然不能完全控制疫情的持續和反復，但如果在全面放開後病死率降至流感的水準，那麼就可以消除該病毒流行帶來的嚴重後果。

張文宏說，如果以減緩傳播和降低病死率作為目標，疫苗可以承擔一定的保護，但是作為清零和根除疾病流行，可能是目前疫苗不能達到的目標。他指出，未來哪怕每個人都打了疫苗，冠病仍然會流行，不過流行的程度會降低，病死率可以降低。開放後還會有人感染，未來各國均要面對的是疫苗降低了病死率與疾病的傳播，但是非常重要的還有市民的防控意識，國家的公共衛生體系（包括醫院和疾控）的力量，才能最終達到與病毒的和諧共處。

中國應該有與病毒共存的智慧

張文宏說，現在世界上大多數病毒學家都認可冠病是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存。南京疫情讓我們再次看到病毒的無時不在。不管我們願意不願意，未來的風險一直會有。未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界的互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免于對病毒的恐懼。中國應該有這樣的智慧。

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責任編輯：李冰琪

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