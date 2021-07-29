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解放軍：隨時應對挑釁 回應拜登政府第7度遣艦穿台海

社會熱點 13:10 2021/07/29

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美軍驅逐艦班福特號（USS Benfold，DDG-65），周三（28日）通過台灣海峽，為拜登（Joe Biden）政府上台後第七次。解放軍東部戰區周四（29日）發新聞稿，批評美方是台海和平穩定最大破壞者，並稱東部戰區部隊隨時應對一切威脅挑釁。

美國海軍第七艦隊發佈新聞稿，表示伯克級導彈驅逐艦班福特號在當地時間28日穿航台海，並公開相關畫面。同時指出，班福特號是依據國際法在台海例行過境，展現美國對維護印太地區自由開放的承諾；美軍會持續在國際法允許的地方飛行、航行與執行任務。

這次是美國總統拜登上任以來，美國軍艦第七次通過台海，平均每月一次。對上一次是6月22日，美國海軍神盾驅逐艦威爾伯號（DDG-54）行經台海，進入西沙群島海域；該艦隻亦曾於2月24日及5月14日穿航台海。其餘3次分別為，2月4日及4月7日的麥凱恩號（DDG-56），以及3月10日的芬恩號（DDG-113）。

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中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，美「本福德」號導彈驅逐艦28日穿航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力，對美艦進行全程跟監警戒。

施毅表示，美頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。中東部戰區部隊隨時應對一切威脅挑釁，有決心有信心有能力捍衛國家主權和領土完整。

美軍艦再穿台海並發照片 趙立堅斥是滋事挑釁（多圖）（第三版）

美驅逐艦過台海 趙立堅批美方炫耀武力、破壞和平（第二版）

責任編輯：易燕丹

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