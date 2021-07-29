【東京奧運】中國女子水球隊被日本「㩒住攻」 批裁判去哪兒？（有片，多圖）

▲ 【東京奧運】中國女子水球隊被日本「㩒住攻」 批裁判去哪兒？

東京奧運周三（28日）下午進行女子水球小組賽第3輪，由東道主國日本隊對戰中國隊，雖然中國最後以16-11贏日本，但比賽過程中，中國隊員一度被日本「壓身」，引發中國隊員及內地輿論不滿，質疑裁判去哪兒？

內地《觀察者網》報道，中國女子水球在小組賽中已經兩連敗，分別輸給俄羅斯和美國，至周三則對戰日本。這一次中國隊抱著「抗日」非贏不可的決心比賽，果然在最後不負重望，擊敗日本。

輿論：「裁判瞎了，但觀眾眼睛沒瞎」

但比賽過程中，中國隊對於日本隊的一個舉動相當不滿。中國隊指控，日本隊員在比賽中動作幅度相當大，其中一位日本球員，直接把中國隊員陳笑壓在水下繼續游，儘管陳笑努力舉手示意，但裁判並未吹罰。

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中國隊不滿遭到日本隊「壓身」，並批評日本隊違反運動道德，而遭到「壓身」的陳笑，事後也在微博上發文批評日本隊：

勝利是屬於我們的，幹的漂亮姐妹們！日子過得不錯的日本選手，你在我身上游得開心嗎？（微笑）」。

內地社交媒體上，輿論普遍力挺自家隊伍，紛紛上網留言批評日本。稱「日本人真恐怖」，「裁判瞎了，但觀眾眼睛沒瞎。」。

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責任編輯：鄧國強

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