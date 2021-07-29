▲ 【東京奧運】女飛魚張雨霏橫掃2金1銀 暫列運動員獎牌榜之首

東京奧運開幕接近一周，中國游泳運動員張雨霏表現驕人，至今取得2面金牌和1面銀牌，在東京奧運所有參賽運動員之中，暫列運動員獎牌榜第一位。張雨霏2金1銀成績，使她的排名先於澳洲女子游泳健將蒂特馬斯（Ariarne Titmus）。

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張雨霏在周四（29日）游泳賽事中，先後取得女子200米蝶泳金牌，以及女子4x200米自由泳接力賽金牌，加上她周一（26日）的女子100米蝶泳銀牌，至今已拿下2金1銀，合共3面獎牌。張雨霏隨後還會參加女子50米自由泳賽事。

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運動員獎牌榜排第二的蒂特馬斯，同樣有3面獎牌，為1金1銀1銅，分別是女子200米自由泳金牌、女子400米自由泳銀牌、女子4x200米自由泳接力賽銅牌。

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暫列第三位則有7名雙金運動員，當中包括中國首金女將、射擊運動員楊倩。她取得女子10米氣步槍、混合團體10米氣步槍2面金牌。楊倩2000年出生，是中國首位「00後」奧運雙金運動員，而她在東京奧運的所有賽事已經結束。

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責任編輯：連兆鋒