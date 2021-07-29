內地連環維穩A股 傳中證監與全球主要投行高管會談

內地近期整頓科網股及教育行業，外界憂慮，監管政策或會蔓延至其他行業，引發內地A股近日大跌。官方對此連環出手維穩市場，其中，路透社周四（29日）報道，知情人士表示，中國證監會周三晚間與全球主要投行的高管舉行會談，旨在放鬆金融市場緊繃的神經。

本周中概股重挫，中國「從嚴治理」校外培訓的監管政策周末落地，投資者受到驚嚇。在民營教育行業新規出台之前，中國剛剛針對科技巨頭發起反壟斷行動，並對尋求海外上市的本土企業發佈新的監管規定。

「這更多是為了安撫市場，把教育行業區分出來，也不要過度解讀，」其中一名消息人士說。這名人士對今次由中國證監會副主席方星海主持的監管會議，有所了解。

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美媒CNBC也報道，中證監周三向券商表示，中國將會繼續讓中國企業到美國上市，前提是企業符合上市要求。

官媒發文穩股市

新華社昨日（28日）深夜刊發題為《中國股市熱點觀察》的文章。文章指出，近期，中國股市出現較大波動，市場存在一定的擔憂情緒。深入分析當前市場關心的幾方面問題，不難得出結論：中國經濟持續向好的基本面沒有發生變化，中國改革開放的步伐依然堅定，中國資本市場發展的基礎依然穩固。

內地近期整頓科網股及教育行業，外界憂慮，監管政策或會蔓延至其他行業，引發內地A股近日大跌。對此文章指，無論是針對平台經濟還是校外培訓機構，這些監管政策，都是促進行業規範健康發展、維護網路資料安全和保障社會民生的重要舉措，並非是針對相關行業的限制和打壓，而是有利於經濟社會長遠發展。

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由於近期的一些監管政策涉及境外上市企業，市場上有一種擔心，擔心未來中國企業赴境外上市的政策是否存在變數，中國資本市場對外開放的步伐是否放緩。文章回應中國「兩個毫不動搖」不會改變，改革開放的大政方針不會改變，中國社會主義市場經濟的發展方向不會改變。

文章最後指出，當前，全球經濟金融仍面臨較大的不確定性，中國資本市場發展面臨的內外部環境複雜嚴峻。通過改革來應對挑戰正是題中之義。無論是回應中國經濟的需求，還是繼續破解市場弊端，都離不開資本市場深化改革的有力推進。

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責任編輯：李冰琪

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