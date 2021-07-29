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【中國樓市】武漢辣招限購 買樓將要憑「房票」

經濟脈搏 15:10 2021/07/29

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武漢收緊新樓限購。（資料圖片）

湖北武漢市房管局昨日（28日）就收緊限購徵求意見，買樓者需先申請資格，領取到「房票」後，在有效期60日內可憑票申購樓盤。每張票只能同時登記一個，不能重複用在多個樓盤上。待開盤銷售後，會自動解除鎖定。騙取買樓資格者列入不誠信人員黑名單，其家庭的申請一年內都不獲受理。

《關於加強購房資格管理工作的通知（徵求意見稿）》稱，申請資格可通過房管局網站，或委託房企、經紀代為辦理，各區房管部門在48小時內完成資格認定。取得資格後，可進行購房意向登記和合同網簽備案，如認定結果逾期未使用，將自動失效。未取得資格者，房企不得向其銷售物業。

各區房管部門應按照工作要求，在買樓登記、開盤銷售、網簽備案等環節，按一定比例對房企買樓資格認定結果使用情況，進行檢查並回訪買樓者。

通知要求對3類違規行為嚴肅查處，房企、經紀機構違反限購政策和本規定，責令限期整改並記入房地產企業信用檔案。如協助買樓者以不正當手段取得資格，相關人員將被記入信用檔案、罰款，行業協會應將其列入從業人員黑名單。買樓者騙取資格，一年內不予受理其家庭的資格申請。

如涉嫌偽造相關證件、印章、證明材料或者使用虛假證件、證明材料騙取資格等違法行為，移交司法機關調查處理，依法追究法律責任。

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責任編輯：陳建錫

經濟 行業 地產 武漢 中國 經濟內循環

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