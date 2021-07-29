【南京疫情】Delta擴至7省波及北京 張家界劇場2000觀眾高風險

▲ Delta擴至7省波及北京 張家界劇場2000觀眾高風險

內地新冠肺炎疫情反彈，南京本土疫情雖稍微回落，但當地祿口機場染疫群組擴散，傳播鏈已延至全國至少7個省份10多個城市，當中包括首都北京。張家界魅力湘西昨日（28日）發通告指，因外省4名感染者曾有軌跡交集，觀看22日劇場表演的逾2000名觀眾屬於高風險人群，需主動報告並接受檢測。

據國家衛健委通報，28日新增49宗確診病例，本土病例有24宗，分佈以江蘇20宗為最多，四川有3宗，北京有1宗；境外輸入病例則有25宗。

新增個案中，南京市通報18宗，較此前兩日大幅減少。全市目前累計報告本土確診病例已達171宗，另有本土無症狀感染者2宗。從29日起，確診病例最為集中的江寧區祿口街道全域調整為高風險地區。

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南京這波本土疫情的病毒株，被判定為Delta變種病毒，始於當地祿口國際機場工作人員，迄今已蔓延7省逾10個城市，包括北京、江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南等。

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在北京、四川成都、遼寧大連、湖南常德等多地，則相繼出現無南京旅居史卻感染新冠病毒的案例，相關確診者均曾到湖南張家界旅遊並觀看「魅力湘西」劇場演出。

張家界劇場爆疫 停演一周

張家界魅力湘西劇場發布《關於魅力湘西疫情防控情況通告》，因7月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例，在時間和空間上有軌跡交集，共同指向張家界7月22晚魅力湘西劇場，經評估，觀看該場演出的所有觀眾屬於高風險人群。

據《健康時報》報道，有劇場工作人員表示，劇場有要求遊客佩戴口罩，但無法保證全程佩戴口罩，「當晚大概有2000多名觀眾，大家都沒有間隔一個座位，都是挨著坐的。」

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張家界市武陵源區疾控中心表示，當地7月26日已組織魅力湘西劇場演出人員、武陵源景區工作人員、酒店、餐館等2900多名工作人員進行核酸檢測，結果顯示均為陰性，後續還將組織第二次核酸檢測。疾控中心也表示，已獲取7月22日當晚所有觀看演出的觀眾名單，現著手逐一聯繫，將開展流行病學工作。

另外，根據《通告》顯示，7月28日至8月3日，《魅力湘西》劇場暫停演出一周。

責任編輯：易燕丹

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