  • 28°C
香港時間 : 2021729日 (四) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南京疫情】Delta擴至7省波及北京 張家界劇場2000觀眾高風險

社會熱點 15:22 2021/07/29

分享：

Delta擴至7省波及北京 張家界劇場2000觀眾高風險

內地新冠肺炎疫情反彈，南京本土疫情雖稍微回落，但當地祿口機場染疫群組擴散，傳播鏈已延至全國至少7個省份10多個城市，當中包括首都北京。張家界魅力湘西昨日（28日）發通告指，因外省4名感染者曾有軌跡交集，觀看22日劇場表演的逾2000名觀眾屬於高風險人群，需主動報告並接受檢測。

據國家衛健委通報，28日新增49宗確診病例，本土病例有24宗，分佈以江蘇20宗為最多，四川有3宗，北京有1宗；境外輸入病例則有25宗。

新增個案中，南京市通報18宗，較此前兩日大幅減少。全市目前累計報告本土確診病例已達171宗，另有本土無症狀感染者2宗。從29日起，確診病例最為集中的江寧區祿口街道全域調整為高風險地區。

【南京疫情】再增47宗確診 南京機場被批封得太遲致疫情外溢

【新冠疫情】南京疫情鎖定Delta 內地再增31本土確診均在江蘇

南京這波本土疫情的病毒株，被判定為Delta變種病毒，始於當地祿口國際機場工作人員，迄今已蔓延7省逾10個城市，包括北京、江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在北京、四川成都、遼寧大連、湖南常德等多地，則相繼出現無南京旅居史卻感染新冠病毒的案例，相關確診者均曾到湖南張家界旅遊並觀看「魅力湘西」劇場演出。

張家界劇場爆疫 停演一周

張家界魅力湘西劇場發布《關於魅力湘西疫情防控情況通告》，因7月26日診斷的遼寧省大連市3例無症狀感染者、7月27日診斷的大連市1例無症狀感染者等病例，在時間和空間上有軌跡交集，共同指向張家界7月22晚魅力湘西劇場，經評估，觀看該場演出的所有觀眾屬於高風險人群。

據《健康時報》報道，有劇場工作人員表示，劇場有要求遊客佩戴口罩，但無法保證全程佩戴口罩，「當晚大概有2000多名觀眾，大家都沒有間隔一個座位，都是挨著坐的。」

【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧

【新冠肺炎】南京機場爆疫蔓延多省　江蘇新增39例（第二版）

張家界市武陵源區疾控中心表示，當地7月26日已組織魅力湘西劇場演出人員、武陵源景區工作人員、酒店、餐館等2900多名工作人員進行核酸檢測，結果顯示均為陰性，後續還將組織第二次核酸檢測。疾控中心也表示，已獲取7月22日當晚所有觀看演出的觀眾名單，現著手逐一聯繫，將開展流行病學工作。

另外，根據《通告》顯示，7月28日至8月3日，《魅力湘西》劇場暫停演出一周。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠肺炎】南京機場爆疫蔓延多省　江蘇新增39例（第二版）
2021/07/26
【新冠肺炎】南京機場爆疫蔓延多省　江蘇新增39例（第二版）
【南京疫情】再增47宗確診 南京機場被批封得太遲致疫情外溢
2021/07/28
【南京疫情】再增47宗確診 南京機場被批封得太遲致疫情外溢
【新冠疫情】南京疫情鎖定Delta 內地再增31本土確診均在江蘇
2021/07/27
【新冠疫情】南京疫情鎖定Delta 內地再增31本土確診均在江蘇
【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧
今日
【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧

你可能感興趣

【新冠肺炎】南京機場爆疫蔓延多省　江蘇新增39例（第二版）
14:40 2021/07/26
【新冠肺炎】南京機場爆疫蔓延多省　江蘇新增39例（第二版）
【南京疫情】再增47宗確診 南京機場被批封得太遲致疫情外溢
15:57 2021/07/28
【南京疫情】再增47宗確診 南京機場被批封得太遲致疫情外溢
【新冠疫情】南京疫情鎖定Delta 內地再增31本土確診均在江蘇
11:52 2021/07/27
【新冠疫情】南京疫情鎖定Delta 內地再增31本土確診均在江蘇
傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 機場 表演 南京 成都 北京 中國

上一篇文章

【東京奧運】孫穎莎乒乓女單「打哭」伊藤美誠 形容此戰過癮

下一篇文章

【東京奧運】女飛魚張雨霏橫掃2金1銀 暫列運動員獎牌榜之首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金
【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
【東京奧運】中國女足恥辱出局 新華社問「有人負責和埋單嗎」？
【東京奧運】中國女足恥辱出局 新華社問「有人負責和埋單嗎」？
【東京奧運】中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠
【東京奧運】中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠
【東京奧運】「射擊甜心」楊倩剛奪首金 隔天獲贈660萬豪宅
【東京奧運】「射擊甜心」楊倩剛奪首金 隔天獲贈660萬豪宅
【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜（有片）
【東京奧運】中國體操小花用「抗日歌曲」當背景 衝上微博熱搜（有片）