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五官媒釋信心拉A股回穩 滬指重上3400創指漲5%

經濟脈搏 15:26 2021/07/29

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連日股市震盪令市場存在一定擔憂情緒，新華社等五官媒力挺資本市場，指短期波動不改向好趨勢。今日A股三大指數收漲，創業板指大漲5.32%，收盤點位歷史首次超越滬指； 滬指終止4連跌，漲1.49%，報3411點。

滬指終止4連跌 重回3400

A股三大指數高開，開盤後創指漲逾3%，光伏、BIPV板塊全線走高，鋰電池板塊走強，前期熱點銀行、白酒板塊回調。隨後三大指數高位震蕩，創業板指漲幅領先，深強滬弱格局較為明顯，科技股集體反彈，半導體芯片股走高，光刻膠板塊大幅拉升。

午後三大指數高位震蕩，滬指漲逾1%重回3400點，創指午後漲幅擴大至5%，寧德時代、陽光電源等權重股漲幅較大，鋰電板塊掀漲停潮，光刻膠板塊延續強勢。

滬指連跌4日報3361點 官媒添信心：短期震盪不改長期向好前景

截至收市，滬指報3411點，升50點或1.49%，成交5397.49億元。深成指報14515點，漲428點或3.04%，成交7097.29億元。創指報3459點，漲174點或5.32%。兩市合計成交1.25萬億元，連續7日超過萬億元。

從板塊來看，半導體、稀土永磁板塊漲幅居前，銀行、白酒板塊跌幅居前。

新華社：中國資本市場發展基礎穩固

據外媒報道，中證監昨晚與多家國際投行高層開會，試圖緩解整頓民營教育行業引起的擔憂，緊急會議由中證監副主席方星海主持。有與會銀行家透露，會上得出訊息是整頓教育行業的政策具針對性，無意傷及其他行業的公司。

內地連環維穩A股 傳中證監與全球主要投行高管會談

另外，新華社、《證券日報》、《中國證券報》、《經濟參考報》、內地《經濟日報》亦發布文章，意圖緩和市場憂慮。其中新華社文章稱，中國資本市場發展的基礎依然穩固，行業監管政策有利於中國長遠發展。

在匯市方面，美聯儲宣布基準利率維持在0%至0.25%區間不變，料下半年美國實際利率和美元有效彙率都有上行空間，新興市場匯率或將承壓。今日人民幣中間價報6.4942，較前一日貶13點，創逾3個月新低。

責任編輯：尹航

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美元 A股 銀行 人民幣 新興市場 創業板 板塊 成交 方星海 中國證監會

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