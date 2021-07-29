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【東京奧運】孫穎莎乒乓女單「打哭」伊藤美誠  形容此戰過癮

社會熱點 16:27 2021/07/29

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【東京奧運】孫穎莎乒乓女單「打哭」伊藤美誠  形容此戰過癮

東京奧運乒乓女單準決賽，中國乒將孫穎莎面對「宿敵」日本一姐伊藤美誠，耗時34分鐘，最終以4：0壓倒性勝利取得決賽門票，同時為中國報了混雙吞敗的一箭之仇。孫穎莎被問及此戰感受時，她直言「過癮」。而另一邊廂，意外奪金無望的伊藤美誠被訪問時，眼泛淚光。

孫穎莎在一開局變氣勢滿滿，以11-3拿下第一局。第二局，伊藤美誠狀態回穩，一度取得9-3領先優勢，怎料孫穎莎連下8分，以最終以11-9逆轉收下第二局。孫穎莎延續火燙手感，伊藤打法也愈加凶猛、絕招盡出，無奈孫穎莎始終保持強勢，最終以11-6、11-4拿下最後兩局，闖入決賽。

由於日前混雙決賽，伊藤美誠和水谷隼組合以4：3逆轉氣走中國的許昕和劉詩雯，使中國乒乓稱霸奧運17年來首度丟失金牌，令內地不少民眾失望。

「孫穎莎戰勝伊藤美誠」　成微博熱話

這回孫穎莎在單打戰血洗伊藤美誠，復仇成功，中國引爆迴響，「孫穎莎戰勝伊藤美誠」微博相關討論數目，一度超過2,300萬。

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孫穎莎在賽後用「過癮」來形容這場比賽，她表示此戰的表現有比想像中好一些，面對伊藤現在的絕佳狀態，她覺得還是把自己的心態調整好最重要。

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而落敗的伊藤則難掩沮喪，畢竟她是日本的奪金希望，她哭著說，「總體而言我覺得自己表現不差，但最終一局沒能奪勝，還是非常遺憾。我現在也很懊悔，但我要調整好心態，準備下一場比賽」。

值得注意是，乒乓女單四強戰，除中國運動員孫穎莎以直落4局，全勝伊藤美誠外，同是中國隊隊友的陳夢，也成功晉級決賽，意味中國隊會包辦東京奧運乒乓女單金銀牌。銅牌會由伊藤美誠與新加坡球手于夢雨爭奪。

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責任編輯：鄧國強

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