  • 30°C
香港時間 : 2021729日 (四) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國外相藍韜文：我不太可能出席2022年北京冬奧

國情動向 18:00 2021/07/29

分享：

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）29日接受英媒訪問時稱，他不太可能出席2022年北京冬季奧運，因為圍繞中國新疆的議題極敏感。

中方過去一直強調，西方對新疆及人權議題的炒作，是對中國的抹黑。

當英國天空新聞問他會否出席北京冬季奧運會，他稱：「我懷疑。」然後他接著說：「我認為我不太可能去。」他補充稱：「一般來說，我們是注意不去讓奧運會過度政治化。」

他稱：「當然，圍繞中國新疆以及其他類似議題有極大的敏感性。英方將在適當時候決定政治外交層面的代表級別。」

美英有政客杯葛北京冬奧

早前英國保守黨籍議員柯恩斯問藍韜文稱，英國抵制2022年冬季奧運會是否會發出強烈訊息。藍韜文說：「一般來說我本能將運動及外交及政治分開，但有時會來到一個或不可能不這麼做的時刻。」

他說：「我會說，讓我們收集證據，讓我們跟國際夥伴合作，讓我們在全面考慮需要採取的進一步行動。」

此外，除了英國，美國國會跨黨派議員7月23日亦去信國際奧委會主席巴赫，稱除非中方改變目前對新疆的動作，否則請將2022年北京冬奧延期，並更改舉辦地點。報道指，美方正與盟友協商，在北京冬奧一事上採取共同取態。

中方此前一直強調，新疆並無出現強迫勞動或侵犯人權情況，批評將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，美方個別政客應停止利用奧運搞政治把戲。

英外交大臣藍韜文

【中美角力】美與盟友商對北京冬奧立場 布林肯稱或數周內有進展

美國密謀杯葛北京冬奧？這「首席盟友」成了攔路虎

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

人權 外交 運動 政治 奧委會 中國 美國 北京 英國 運動

下一篇文章

中國新駐美國大使秦剛人如其名 善於剛猛回應尖銳提問
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化
秦剛履新中國駐美國大使：中美大門打開就不會關上
秦剛履新中國駐美國大使：中美大門打開就不會關上
中國疑再建核導彈發射井？環時：美國觸發中國緊迫感
中國疑再建核導彈發射井？環時：美國觸發中國緊迫感
內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治
內地再出手整頓教育亂象 啟動中小學有償補課專項整治
中國新駐美國大使秦剛人如其名 善於剛猛回應尖銳提問
中國新駐美國大使秦剛人如其名 善於剛猛回應尖銳提問
塔利班代表團訪中國 王毅促與這一組織劃清界線（第二版）
塔利班代表團訪中國 王毅促與這一組織劃清界線（第二版）