英國外相藍韜文：我不太可能出席2022年北京冬奧

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）29日接受英媒訪問時稱，他不太可能出席2022年北京冬季奧運，因為圍繞中國新疆的議題極敏感。

中方過去一直強調，西方對新疆及人權議題的炒作，是對中國的抹黑。

當英國天空新聞問他會否出席北京冬季奧運會，他稱：「我懷疑。」然後他接著說：「我認為我不太可能去。」他補充稱：「一般來說，我們是注意不去讓奧運會過度政治化。」

他稱：「當然，圍繞中國新疆以及其他類似議題有極大的敏感性。英方將在適當時候決定政治外交層面的代表級別。」

美英有政客杯葛北京冬奧

早前英國保守黨籍議員柯恩斯問藍韜文稱，英國抵制2022年冬季奧運會是否會發出強烈訊息。藍韜文說：「一般來說我本能將運動及外交及政治分開，但有時會來到一個或不可能不這麼做的時刻。」

他說：「我會說，讓我們收集證據，讓我們跟國際夥伴合作，讓我們在全面考慮需要採取的進一步行動。」

此外，除了英國，美國國會跨黨派議員7月23日亦去信國際奧委會主席巴赫，稱除非中方改變目前對新疆的動作，否則請將2022年北京冬奧延期，並更改舉辦地點。報道指，美方正與盟友協商，在北京冬奧一事上採取共同取態。

中方此前一直強調，新疆並無出現強迫勞動或侵犯人權情況，批評將體育運動政治化，有違奧林匹克憲章精神，美方個別政客應停止利用奧運搞政治把戲。

▲ 英外交大臣藍韜文

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責任編輯：李冰琪

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