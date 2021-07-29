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國防部宣佈中俄下月在寧夏軍演 涉及兵力逾萬人

社會熱點 18:08 2021/07/29

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中國國防部和俄羅斯聯邦國防部聯合宣布，俄羅斯聯邦武裝力量將於8月上中旬，參加在華舉行的「西部•聯合-2021」演習。

國防部新聞發言人吳謙在記者會表示，根據演習方案，今次演習地點在寧夏回族自治區陸軍青銅峽合同戰術訓練基地，課題為聯合維護地區安全穩定。中俄雙方將成立聯合指揮部，共派出兵力1萬餘人，投入多種型號飛機、火炮和裝甲裝備，混合編組、合帳籌劃、同台合練，共同檢驗和提高部隊聯合偵搜預警、電子信息攻擊、聯合打擊清剿等能力。

吳謙強調，是次演習旨在鞏固發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍務實合作和傳統友誼，進一步展示雙方打擊恐怖主義勢力、共同維護地區和平與安全的決心和能力。

中俄防長會談：加強合作 捍衛兩國核心利益

中俄宣布將聯合軍演 與美國等32國黑海練兵「打對台」

是次中俄聯合軍演，頗有向早前在黑海舉行的「海風-​2021」軍事演習「秀肌肉」的意味。

今年6月28日至7月10日在黑海舉行的「海風-​2021」軍事演習，有分別來自32個國家的5,000名官兵和32艘軍艦、40架軍機參加。美國海軍表示，那是自1997年在黑海舉行定期軍演以來，規模最大的一次軍事演習。

責任編輯：易燕丹

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