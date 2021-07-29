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【東京奧運】80分鐘連拿兩金！張雨霏「反差萌」照贏盡心心（多圖）

社會熱點 18:29 2021/07/29

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【東京奧運】80分鐘連拿兩金！張雨霏「反差萌」照贏盡心心

東京奧運場上，中國游泳隊連奪兩金！亞洲蝶后張雨霏先在200米蝶式以新奧運紀錄，為中國奪得東京奧運游泳第一金，80分鐘後，她再出戰女子4x200米自由式接力，中國隊以新世界紀錄成績，力壓有「女水神」莉迪姬（Katie Ledecky）游最後一棒的美國隊奪冠。中國29日便在游泳館連奪兩金，都與光芒四射的張雨霏有關。

奧運賽場上，23歲的張雨霏是一道靚麗的風景線，常常開心地笑成了眯眯眼。她微博裡除了訓練，就是各種可愛的自拍；有媒體更形容，張雨霏擁有娃娃臉、甜甜的笑容，「明明可以靠顏值，卻非要靠實力」。

事實上，有媒體曝光張雨霏平日生活照，可見其打扮十分少女，與賽場上英姿判若兩人。

【東京奧運】張雨霏奪金路不平坦 「愛笑女孩」這樣克服焦慮 （第二版）

【東京奧運】張雨霏奪女子200米蝶泳金牌 中國第13金

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本屆奧運中國游泳隊在孫楊停賽之後，失去領軍人物，金牌希望放在23歲的張雨霏身上，她以蝶式為主項，目前已參加100、200米蝶式，4x200米自由式接力項目。

張雨霏生活照 與賽場上英姿判若兩人

她日前率先在女子100米蝶式出場，決賽以0.05秒之差僅負加拿大泳手麥尼爾（Margaret MacNeil）失落金牌，今日在200米蝶式終於拼到金牌，更以打破奧運紀錄的成績2分03.86秒，為中國贏得今屆奧運游泳第一金。

100米蝶式力戰僅負對手，張雨霏今次出戰200米蝶式賽事，游頭50米已領先對手超過1秒，之後越拉越開，終以2分03.86秒刷新奧運紀錄，力壓兩名美國泳手史密芙（Regan Smith）和菲歷京謝爾（Hali Flickinger）奪冠。

她今天在游泳館日程相當忙碌，剛剛步下頒獎台不久，便要出戰女子4x200米自由式接力。之後，在4 x 200米自由式接力項目，張雨霏和楊浚瑄、湯慕涵、李冰潔以破世界紀錄時間，擊敗美國及澳洲隊奪得金牌。

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1998年的張雨霏出生於體育世家，父母都是游泳教練。不過說起是誰最先讓自己練習游泳的，張雨霏假裝生氣，「不知道是我爸還是我媽，大概是他們合夥把我扔進水裡的！」

3歲時，小雨霏已經跟著媽媽「下水」了。5歲時，張雨霏被送到徐州市游泳隊接受正規訓練，出色的天賦以及良好的水性讓她很快脫穎而出。

張雨霏自言小時候 被父母迫游水

2010年在常州舉行的江蘇省第十七屆運動會上，張雨霏一鳴驚人，她一人報了六個游泳項目，取得2金3銀1銅的戰績。憑借省運會的出色表現，張雨霏同年底就被選進省體校，第二年又破格進入省游泳隊，成為隊中年齡最小的隊員，並於2013年11月入選國家隊。

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張雨霏自小便被擁有游泳傳統的家人帶進了泳池，不過直到2015年她才發現自己身上有處「bug」，「我的主項是蝶泳，特別要求全身的平衡，但游著游著，我就察覺出不對勁了。然後就去看了醫生，做了身體檢查，結果就被告知應該是先天帶著點脊柱側彎。」

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這個問題對於蝶泳非常不利，當時她的教練說，「人的正常側身是S型，而她是直的，做波浪運動就特別困難，尤其是對於蝶泳選手。」為此，教練和科技人員特別在體能訓練中制定出一個訓練計劃，幫助張雨霏部分矯正身體功能並修復拉傷，幸好通過一些後天的訓練和輔助，改善了不少。

不過小時候有一段時間，張雨霏對於游泳的熱愛並不強烈，「我一度特別討厭游泳，覺得游泳都是被逼的。」因為爸媽都是游泳教練，張雨霏有記憶以來，每天都在水裡，每天都在游，相比較其他泳姿，蝶泳更累一些，「當時就會想，你們讓我游泳，還讓我游蝶泳，還200米蝶泳！要累死我嗎？」

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直到現在，別人問及她想給學習游泳的孩子說點什麼，她依舊會開玩笑地回答，「蝶泳太辛苦，練習需謹慎！」

拿到兩塊金牌後，實際上張雨霏已經創造了中國游泳的歷史了，而接下來還有男女混合泳接力賽，她還有望拿到個人第三金，如果能夠在一屆奧運會上一個人拿下3枚金牌，那在中國泳軍的歷史上可謂戰神一般的存在了。

責任編輯：鄧國強

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