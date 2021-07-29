【東京奧運】中國女排晉級命懸一線？兩情況便立即「叮」出局

▲ 【東京奧運】中國女排三連敗後多嚴峻？只出現這情況便「叮」出局

東京奧運女子排球分組賽上演，繼兩場0-3不敵土耳其和美國後，面對實力稍遜的俄羅斯奧委會女排，中國女排仍以總局2-3不敵，遭遇三連敗。在此之後，中國女排想晉身決賽似已命懸一線，只要出現以下兩種情況的其中一項，即要被飛出局：中國下場敗給意大利，或俄羅斯再勝一場。

根據賽程安排，中國女排敗了這場中俄之戰，能否晉身決賽，命運已經不掌握在我們自己手裡了。

由於小組賽前兩戰先後0-3不敵土耳其和美國，中國女排一度在小組積分榜上排名墊底。

中國女排一度在小組積分榜墊底

從目前積分榜來看，美國、意大利和土耳其基本鎖定三個出線名額，俄羅斯奧委會代表隊之前擊敗阿根廷後，也已經有3分在手。

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可以說，這場中俄之戰的重要性堪稱「誰贏誰出線」——如果中國女排擊敗俄羅斯奧委會隊，即使後面輸給意大利，也可以再拼下阿根廷，總成績拿到2勝3負。

相反，中國這一戰敗給俄羅斯奧組委隊後，俄方之後就算仍要對戰美國和土耳其，並非十拿九穩可晉身決賽。只不過，中國如遇到以下兩種情況的其中一項，便有無緣打入決賽：

一是如果中國女排下一場不能擊敗意大利

二是俄羅斯奧委會隊再取得一場胜利

面對嚴峻的局面，中國女排周四敗給俄方後，總教頭郎平對球員們說了一句：要抬起頭！

回望這場中俄之戰，整場比賽，中國女排的李盈瑩拿下27分，朱婷17分，張常寧10分。俄羅斯隊則有三人得分超過25分。

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而俄隊本場和中國隊的比賽，俄羅斯女排有意攻擊朱婷所在位置，可見她們想充分利用朱婷的傷勢。首局比賽，中國女排17-25丟掉。

第二局比賽，中國女排和對手僵持到最後——俄羅斯女排多次出現吊球失誤，而憑藉發球得分，中國女排終於以25-23拿下了東京奧運會的第一局比賽，雙方戰成1-1平。

朱婷手腕受傷 被視為中國敗陣主因

第三局比賽，雖然朱婷一度下場休息，但李盈瑩和張常寧發揮出色，中國女排越戰越勇，以25-20再下一局。

第四局，打順了的中國女排一度領先，但是俄羅斯女排卻連續下分，將比分追至20-20，郎平指導也叫了暫停。隨後雙方持續膠著，俄羅斯女排27-25反超。

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決勝局比賽，俄羅斯女排打出氣勢，一路領先，最終中國女排12-15無奈交出勝利。

朱婷手腕受傷仍被視為中國女排敗陣的主因，郎平也非常無奈，「她很盡力了，我們也希望別的進攻手幫她分擔些壓力。但現在她還不能發力扣球，這不是一時半會就能解決的問題」。

▲ 中國女排三連敗後多嚴峻？只出現這情況便「叮」出局（新華社）。

責任編輯：鄧國強

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