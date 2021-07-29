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【南京疫情】張家界成南京疫情「二傳手」 當地景區全關遊客勸返

社會熱點 22:32 2021/07/29

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南京疫情傳播鏈繼續延伸，湖南張家界成疫情破口，當地關閉KTV、戲院等密閉場所，並將於明日（30日）起關閉所有景區景點。對於在張家界的754個旅行團，共1.19萬人，則實施逐個勸返。

張家界目前仍有逾萬遊客

稍早前，內地多起所報告的感染者，流調情況均指向張家界市。經評估，在張家界一間劇場內，曾與感染者同場觀看演出的觀眾均屬高風險人群，涉2,000人。劇場工作人員指，觀眾席位無間隔，都是挨著坐；無法保證游客全程佩戴口罩。而張家界當地今亦新增1宗本土確診個案。

據《張家界日報》報道，截至今日中午12點，張家界全市已完成核酸檢測採樣83,115人次。同日，張家界市關停全市範圍內旅游購物場所、電影院、劇院、KTV、歌舞廳、網吧等人員聚集密閉場所。

張家界市人民政府新聞辦今晚舉行發布會宣佈，從明天（30日）上午起，張家界市所有景區景點關閉。

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張家界市文化旅游廣電體育局局長鄧劍表示，截至目前統計數據，在張家界還有754個旅行團，共1.19萬人。今天下午在逐個勸返旅行人員。為了能夠讓這些旅遊團隊順利回家，對這些旅行社團隊的退費問題作了妥善安排，安排旅行社、協會組織專用大巴。在回程中因為交通工具的限制，不能正常回家的，將組織由專用的旅遊大巴和專業的服務人員作保障。

張家界市委常委、市人民政府副市長尚生龍在發布會上表示，對計劃近期來張家界市的旅客和游客，將通過有關官媒和渠道及時信息告知，勸其暫緩或延期前往。對已經在張家界的旅客和遊客，將快速、有序做好核酸檢測工作，根據檢測結果決定是否離開張家界市境內。

責任編輯：尹航

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