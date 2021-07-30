▲ 【東京奧運】中國游泳第3金！汪順男子200米混合泳奪冠

中國游泳隊拿下東京奧運第3面金牌！男子200米混合泳決賽，中國隊運動員汪順以1分55秒00，創亞洲紀錄成績勇奪金牌。汪順成銀牌英國選手快0.28秒，銅牌瑞士選手則落後汪順1.17秒。汪順為中國男子泳隊打開東京奧運金牌紀錄，中國泳隊此前兩面金牌都由女子泳手獲得。這也是中國國家隊在東京奧運的第16金。

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200米混合泳比賽會按蝶泳、背泳、蛙泳、自由泳順序舉行，每種泳式游50米。

汪順在第一式蝶泳完成時排第3，美國選手安德魯（Michael Andrew）則排第1。第二式背泳，汪順追了上首位，安德魯則跌落第5。

到了第三式蛙泳，安德魯的優勢明顯，很快超過多人重上第1，汪順完成時排第2。

但汪順在最後50米自由泳發力，而此時英國和瑞士選手也追了上來，超過了美國安德魯，其中英國選手史葛（Duncan Scott）與汪順競爭激烈，結果汪順抵住了壓力保持後勁，以第1名到達池邊，拿下金牌。美國選手安德魯只獲第5名。

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責任編輯：連兆鋒