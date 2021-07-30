▲ 【東京奧運】黃曉明原來是陳夢表哥 要為乒乓女單冠軍做頓飯

東京奧運乒乓球女單，中國隊包辦金銀牌。陳夢戰勝隊友孫穎莎，拿下東京奧運乒乓女單金牌。乒乓一姐陳夢與影星黃曉明，原來是表兄妹關係。陳夢奪金後，表哥黃曉明隨即表示祝賀，並稱要為表妹做頓飯慶祝。陳夢在奧運賽場上吃香蕉的畫面也紅遍網絡，黃曉明笑言，可以為陳夢預備香蕉。

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27歲陳夢在29日（周四）晚東京奧運乒乓女單決賽上，以4比2局數，贏了20歲師妹孫穎莎，為中國隊獲得首面東京奧運乒乓球金牌。陳夢賽後激動地表示：「我的時代到來了！終於等到這一天了，（腦子）有點空白，這一刻等很久了。」

陳夢在第6局與孫穎莎戰成10比9領先，只差一分即可奪金，陳夢當時低頭想了一會才發球。被問及當時是怎麽想的，陳夢回答：「那會想的是只要不發出台，前三板不失誤，盡量多上台，球怎麽過來，我就閉著眼使勁往台上打。」

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這場比賽陳夢先輸1局，然後拿下第2、3局，但第4局又遭孫穎莎追平。她形容：「感覺自己心裏還是非常堅定的，包括賽前制定戰術和準備上，做好了非常艱苦的準備。」「2比2，大家都在同一個起跑線，我一直在告訴自己可以沒問題，繼續投入到技戰術當中，我覺得今天心理還是非常強的。」

陳夢接著終於連取兩局奪金，對於勝利一瞬間，陳夢稱感覺「這就打完了」。她說：「場上打得很爽，雖然比賽中還是很緊張，但是在奧運會賽場上展現自己，展現中國乒乓球隊的水平，還是給國人看到這了一面，把這塊金牌拿回中國，還是非常開心。」

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陳夢表哥黃曉明在社交媒體祝賀陳夢：「我們家多了一個奧運冠軍，我是陳夢的表哥。」他又發放自己用手機觀戰的照片，表示：「陳夢的表哥在家準備接風菜中。」

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黃曉明接受採訪時，被問到會送甚麽禮物給表妹，他笑著說：「做頓飯！」與此同時，「陳夢比賽休息時吃香蕉」也上了熱搜，記者問是否可以「香蕉管夠」，黃曉明答：「當然可以！管夠！」

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陳夢與黃曉明都是山東人，陳夢也過去因此也經常被貼上「黃曉明表妹」標簽。

陳夢則曾經說，更希望讓大家記住她是「乒乓球運動員陳夢」。她今次終於以奧運金牌證明了自己，有網民調侃：「黃曉明要蹭陳夢流量了！」

陳夢和黃曉明在社交媒體上多次互動，即使一人身處體育圈一人身處娛樂圈，也不妨礙他們為彼此加油鼓氣。

陳夢非常喜歡喝茶，黃曉明寄給她自己定制的白茶，陳夢也會在社交媒體上分享這份喜悅。黃曉明透露，平時都會發微信給陳夢打氣。而這次東京奧運會之旅，為了不給陳夢造成壓力，賽前也沒有在媒體以及社交平台上發言。周四晚陳夢的比賽，黃曉明是在車上用手機看的，看到表妹奪冠，他立即發了微博。

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▲ （新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒