▲ 【東京奧運】國際體聯認定肖若騰之戰評分恰當 環時點名這印度裁判

東京奧運體操男子個人全能決賽28日晚登場，日本隊19歲小將橋本大輝儘管有失誤仍獲高分奪金，力壓中國隊的肖若騰。賽後，內地乃至日本也有聲音質疑賽果；但國際體操聯合會（FIG）周五（30日）一錘定音，指評分無誤。不過，內地環球時報旗下「環球網」發文，指涉事的印度裔裁判2019年曾說過「應該有人阻止中國大獲全勝」，這令人疑慮。

事緣於在東京奧運體操男子個人全能比賽中，日本隊的橋本大輝在跳馬的比賽中有一條腿直接踩出了界外，但這樣的表現，他依然是得到了14.7分的高分。這一幕在賽後引發了巨大爭議。

國際體操聯合會（FIG）周五在官網，公佈了東京奧運會體操男子個人全能決賽中日本選手橋本大輝的跳馬動作扣分細節，公開回應外界對橋本跳馬得分的質疑。

國際體操聯合會公布橋本大輝分數細節

國際體聯指，分析顯示，當場裁判打分符合現有規則。

但澎湃新聞網報道，這樣的解釋未必能夠服眾，就連日本國內也存在分歧；有一個網友就留言說，在看到跳馬的分數就知道要內定橋本了，一想到全世界人會怎麼看，就更傷心了。

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而內地環球網繼續跟進事件，引述「有微博網友爆料」稱，「此次難度裁判之一是33歲首度執法奧運賽場的印度裁判Deepak Kabra（迪帕克·卡布拉）」，此人曾發表過不尋常的言論。

據稱，迪帕克·卡布拉2019年10月16日曾在推特（Twitter）上這樣寫道，「中國包攬了所有金牌！應該有人阻止他們大獲全勝」。目前，這條帶有強烈個人情感色彩的推文依舊還在。

不過，同年他也曾在推特中發文，驚訝於中國體操運動員的強大。

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環球網指，根據東京奧運會官網公佈的28日體操男子個人全能決賽裁判名單，迪帕克·卡布拉確為當晚體操男子個人全能決賽跳馬項目的裁判。

印度裁判舊日言論 環球網質疑

早在奧運會開幕式之前，包括《印度教徒報》及《商業標準》等在內的多家印度媒體就曾預告說，迪帕克·卡布拉將成為印度首位奧運會體操裁判。

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卡布拉過往的言論被曝光後，有中國輿情「請求徹查」，內地社交媒體上有人說，「這種意識形態應該存在於奧運會中嗎？難道這不違反體育精神嗎」？

不過代表中國的肖若騰賽後很大度，他表示，「希望大家能夠繼續支持中國運動員，支持中國體操，支持肖若騰，嗯……我！但希望大家不要過度攻擊運動員本身，運動員都是很棒的，為了自己的目標而努力，很勵志」。

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責任編輯：鄧國強

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