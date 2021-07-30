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【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事

社會熱點 12:00 2021/07/30

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【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？背後有這段故事

2比3敗予俄羅斯後，中國女排在東京奧運小組賽3連敗，瀕臨淘汰邊沿，形勢岌岌可危。主攻手朱婷的傷患，成為中國隊難求一勝的原因之一。她手腕的傷勢究竟是怎麼回事？為什麼賽前沒有及時治療？

其實，朱婷的手腕傷病由來已久。據中國女排教練安家傑透露，早在2017年到海外加盟土超瓦基弗銀行期間，朱婷就因為不小心在地上杵了一下，導致手腕受傷，由此留下病根，成為埋藏在朱婷身上的 「計時炸彈」。

4年前埋下的 「計時炸彈」

2019年的女排世界杯，朱婷基因遭受右手手腕舊患困擾，一度需要佩戴保護手套。在同年舉行的女排世俱杯中，代表天津出賽的朱婷也因手腕傷勢有復發的跡象，需纏上膠布，最後因傷離場。

賽後發佈會的問答環節中，雖然咪高峰放在朱婷右手邊，但她仍伸左手拿起作回應，「（右手腕）現在還是很痛的，我覺得可能是舊傷，關心我的球迷應該知道，之前的比賽一直是保護著手腕的。」

【東京奧運】中國女排晉級命懸一線？兩情況便立即「叮」出局

【東京奧運】中國女排小組3連敗 晉級機會渺茫

2020年9月，中國女排國家隊球員各自回到母隊休整。據悉，回家的朱婷還帶著一個命令，就是不能碰球——目標是要徹底養好之前多次受傷的手腕。

一直進行保守治療 未能做手術

按道理，東京奧運延期一年，朱婷可以讓手腕得到休息；但原來想要徹底治療腕傷，時間上卻非常尷尬。

據澎湃新聞報導，中國女排主帥郎平表示：「其實去年我們就一直在給她保守治療，因為本來是想準備奧運會，但是突然奧運會不打（延期）了以後，手術也來不及了，所以我們就一直保守治療。（5月底到6月初舉行的）世界聯賽她也沒多打。」

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這意味著因時間關係，單靠休息未能讓朱婷的腕傷恢復，但暫時也難以採取手術治療。另外，在奧運步步臨近的情況下，隊伍需要更多的磨合，為保持整隊女排的競技狀態和訓練節奏，隊醫只能為朱婷進行保守治療。在東京奧運賽場上，朱婷依舊帶傷堅持上陣。

郎平表示，之後兩場比賽朱婷是否上場，還要看醫生的意見，以及和朱婷自己溝通的結果。但可以預料到的是，即便朱婷再度堅持帶傷出戰，球迷也很難看到巔峰狀態的她。

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目前，小組賽前三場全敗，意味著中國女排接下來兩場比賽必須全勝，才能保住晉級的希望。

下一場將要面對實力強大的義大利女排。前三輪比賽，義大利3比0贏俄羅斯，3比1贏土耳其，3比0贏阿根廷。以當下的狀態，中國女排想要取勝難度極高。

郎平表示，「我們還是要認真準備，義大利比俄羅斯更強，所以我們要認真面對，把每一場球完成好。」

責任編輯：易燕丹

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