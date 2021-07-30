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【南京疫情】源頭公佈：清潔工打掃俄羅斯入境航班感染

社會熱點 12:12 2021/07/30

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南京本土疫情發生以來，疫情的源頭一直沒有找到。南京市疾控中心副主任丁潔周五（30日）在疫情記者會上通報，南京本輪疫情為同一個傳播鏈：源頭為俄羅斯CA910入境航班。

​丁潔指，目前已完成本土疫情相關的52個病例的病毒基因測序工作，均屬於德爾塔毒株；病毒基因組序列高度同源，提示是同一個傳播鏈。本次疫情早期報告的機艙保潔員病例的基因序列與7月10日俄羅斯入境的CA910航班報告的1例輸入病例的序列一致。

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通過調查發現，這些保潔員工參加了CA910航班的機艙清掃，工作完成後，因為防護洗脫不規範，可能造成個別保潔員感染，進而在保潔員工之間擴散傳播。同時，該公司的保潔員同時保障國際和國內航班的垃圾清運，機場其他工作人員因為接觸保潔員或被污染的環境而感染。

此外，疫情爆發地涉及南京祿口機場，南京市交通運輸局表示，7月23日起，祿口國際機場國內航線暫停運營，28日起，國際航線暫停運營；27日起，南京汽車客運站等9個長途客運站和旅遊包車業務已全部暫停運營；跨市19條毗鄰公交線縮線至市域內運營。

南京Delta疫情　已蔓延至15省26市

另外，國家衛健委網站公布，內地周四（29日）新增確診病例64例，其中境外移入病例43例，分別是：雲南21例，廣東9例，上海7例，福建3例，遼寧1例，山東1例，四川1例。

本土病例有21例，分別是：江蘇18例，湖南2例，北京1例；新增疑似病例1例，為在上海的境外移入病例。

南京20日爆發的Delta變種病毒本土疫情，已蔓延至15省26市；其中，首都北京已出現2例確診者。

如單計南京，江蘇省衛健委今日通報，29日南京市新增新冠肺炎本土確診病例13例（其中含1例無症狀感染者轉確診）,無新增無症狀感染者。截至29日，7月20日疫情爆發以來，南京市本土確診人數達184人。

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【南京疫情】張文宏：中國需要有長期與病毒共存的智慧

責任編輯：李冰琪

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