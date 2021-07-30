▲ 【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手

東京奧運乒乓球男單，中國隊兩員好手馬龍、樊振東分別殺入決賽，為提前鎖定金銀牌。但馬龍、樊振東各自的乒乓男單準決賽之戰都打得不容易，其中馬龍鏖戰至第7局，方能力克德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），在決賽與樊振東會師。奧恰洛夫與馬龍對陣19連敗，最後一球嘗試挽救時更跪倒在地。這位德國乒乓球手其實與馬龍識英雄重英雄，他為了訓練，更要求妻子穿上一套「不尋常」的衣服。

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東京奧運周四（29日）乒乓球男單兩場準決賽，第1場由中國國家隊樊振東對戰中華台北隊林昀儒，兩人一局一局地咬著，戰至第7局決勝局樊振東才贏11比8，以局數4比3獲勝，殺入決賽。

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第2場準決賽則由馬龍對陣奧恰洛夫。馬龍先取第1、2局，但第3、4局遭奧恰洛夫追平，馬龍再取第5局，到第6局又失，要打第7局決勝。

奧恰洛夫雖然在此前18次與馬龍對決中，沒有一次贏過，但這德國老將在這場奧運賽上還是逼得馬龍需要拿出真功夫。

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到決勝局，馬龍技術和心理質素始終更勝一籌。馬龍在局尾以10比9獲得賽點（match point），最後一球與奧恰洛夫連續多板遠枱抽擊，馬龍看準機會後揮出最後一擊，奧恰洛夫為了救球跪在了地上，但為時以晚。

馬龍終以11比9拿下第7局，同樣以局數4比3晉級決賽，會在周五（30日）中國時間晚上8時，與中國隊隊友樊振東爭奪金牌。奧恰洛夫則會在晚上7時，與林昀儒爭奪銅牌。

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奧恰洛夫和馬龍都生於1988年。奧恰洛夫是烏克蘭裔，其父親是前蘇聯國家隊選手。

奧恰洛夫作為德國天才乒乓球員，實力一直很強，是2012年奧運銅牌很主，並拿過1屆世界杯冠軍、2屆歐錦賽冠軍，是為中國國家隊球員鮮有的非華裔有力對手。

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但馬龍偏偏是奧恰洛夫「剋星」，東京奧運前兩人18次交手，馬龍全勝。今次東京奧運奧恰洛夫也未能打破「魔咒」，變成對馬龍19連敗。

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奧恰洛夫一直苦練技術渴望戰勝馬龍，更出過「奇招」。

他和妻子、瑞典乒乓國手梅爾斯特倫（Jenny Mellström）練習時，讓妻子穿上了印有馬龍名字「Ma Long」的球衣，模擬與馬龍比賽，可惜還是沒有效果。

▲ 奧恰洛夫讓妻子穿上馬龍名字球衣和自己練習（網上圖片）

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奧恰洛夫的堅持，也讓他在中國網絡的名氣不小，並吸引一些網民支持他對戰中國國家隊以外球手。

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▲ （新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒