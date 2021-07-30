內地疫苗接種破16億劑 科興、國藥回應：對Delta病毒仍具保護力

國家衛健委通報，截至7月28日，全國新冠疫苗接種突破16億劑。惟近日爆發以南京為中心、波及全國多地的疫情，已證實由傳播力強的Delta變異病毒株引起。這波疫情中，有新冠肺炎確診者在接種疫苗後，仍感染Delta變種病毒，惹外界質疑國產疫苗面對變種病毒的效力。

《環球時報》就此訪問國藥集團、科興生物、智飛生物等國內主要新冠疫苗廠商的負責人，各人均表示旗下疫苗對Delta等變種病毒具有保護效力。

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其中，科興早前公布接種第三劑加強針的中期臨床測試結果，表示接種第三劑後能夠迅速誘導強烈的免疫反應；且第三劑與第二劑間隔時間越長，中和抗體增長倍數越高。

科興：前兩針覆蓋率高才考慮接種第三針

科興生物首席商務官楊光表示，科興目前已經獲得Delta、Beta和Gamma變異病毒株的樣本。透過將接種科興疫苗的受試者血清與不同病毒株進行中和試驗，看到顯著效果；其中在Gamma變異病毒株流行的地區，疫苗有明顯保護作用。而針對Delta變種病毒的血清中和抗體研究中，也顯示與Gamma株類似的試驗結果。

楊光認為，加強針應具體如何應用，需要結合不同國家不同的流行情況和前兩針的覆蓋率考量。從企業和一些研究者角度分析，前兩針疫苗應要達到一定覆蓋率，再考慮接種第三針。

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國藥董事長楊曉明則回應稱，在實驗室中，通過將已接種國藥疫苗人群的血清，與多個新冠病毒變異株進行交叉中和實驗後發現，國藥疫苗對包括Delta變異病毒株在內的4種典型變異株都能實現交叉中和。換句話說，國藥疫苗仍能提供有效保護。

國藥：第三劑加強針仍處於臨床試驗階段

至於是否需要接種第三劑加強針，楊曉明回應稱，國藥疫苗從臨床試驗、緊急使用到附條件上市的免疫程式都是兩針。在三期臨床試驗中已經包括三針免疫程式的受試組，目前正在觀察加強免疫的持久性和抗體水平，相關數據還未出爐。

楊曉明也呼籲民眾應盡快接種疫苗，「不接種疫苗，自身所需要承受的風險肯定更高，接種了疫苗就會大幅度的降低感染和轉為重症的風險。」

責任編輯：易燕丹

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