  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (五) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】汪順男子200米混合泳奪金意義：終結美國五連霸

社會熱點 13:54 2021/07/30

分享：

東京奧運周五（30日）舉行男子200米個人混合泳決賽，中國運動員汪順游出了1分55秒的成績，以創造亞洲紀錄的表現奪得冠軍。這一勝，不僅令汪順成為首名拿下該項目金牌的中國運動員，同時也終結了美國隊五連霸的美夢。

英國運動員鄧肯-斯科特（Duncan Scott）游出了1分55秒28的成績獲得銀牌，瑞士運動員DESPLANCHES Jeremy以1分56秒17的成績排名第三位；，而美國的麥可·安德魯（Michael Andrew）最後50米狀態成績排名第五位，這也是美國隊自1996年的亞特蘭大奧運會以來，25年內第一次在該項目無人站上領獎台。

【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說  陸民狂讚

【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手

在當地時間昨天進行的半決賽當中，里約奧運會銅牌得主、中國運動員汪順游出了1分56秒22的成績，排名第一位昂首晉級決賽，鄧肯-斯科特（英國）、瀨戶大也（日本）、邁克爾-安德魯（美國）緊隨其後。

美國1996年來一直盤踞200米混合泳金牌

該項目的世界紀錄是美國名將瑞安-羅切特（Ryan Lochte）在2011年上海世錦賽上游出來的1分54秒00，奧運會紀錄是邁克爾-菲爾普斯（Michael Phelps）在2008年北京奧運會上游出來的1分54秒23。

決賽當中，汪順被分在了第四道，東道主名將瀨戶大也第三道，鄧肯-斯科特第五道，美國名將邁克爾-安德魯第六道，日本隊的另外一位名將萩野公介第七道。

【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事

【東京奧運】黃曉明原來是陳夢表哥 要為乒乓女單冠軍做頓飯

    點擊圖片放大
    +7
    +6

比賽開始！汪順的出發反應時是0.60秒，並列排名所有運動員當中的第2位，前50米他的成績是24秒78，排名第三，100米過後就以53秒78的成績反超到了第一位。150米後，邁克爾-安德魯以1分26秒62的成績再度反超到了第一位，汪順以1分27秒63排名第二。

汪順終結了美國隊五連霸的美夢

最後50米自由泳，邁克爾-安德魯狀態突然狂跌，汪順總成績1分55秒率先觸壁，以創造亞洲紀錄的表現奪得冠軍，終結了美國隊五連霸的美夢，也成為了歷史上第一位拿下該項目奧運會冠軍的中國運動員！

汪順賽後表示，「這（金牌）是對我這麼多年來的認可，我要仔仔細細地看看它，我是為了什麼——就是為了它我才一直拼搏。我覺得它比我想像的重量要重得多」，「大家雖然只是看到了一塊金牌，但是我的人生都包含在這裡面了」。

【東京奧運】乒乓女單上演中國「同門對決」 陳夢挫孫穎莎奪金

【東京奧運】女飛魚張雨霏橫掃2金1銀 暫列運動員獎牌榜之首

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說 陸民狂讚
今日
【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說 陸民狂讚
【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手
今日
【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
今日
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
【東京奧運】國際體聯認定肖若騰之戰評分恰當 環時點名這印度裁判
今日
【東京奧運】國際體聯認定肖若騰之戰評分恰當 環時點名這印度裁判
【東京奧運】黃曉明原來是陳夢表哥 要為乒乓女單冠軍做頓飯
今日
【東京奧運】黃曉明原來是陳夢表哥 要為乒乓女單冠軍做頓飯

你可能感興趣

【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說 陸民狂讚
今日 13:13
【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說 陸民狂讚
【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手
今日 13:39
【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
今日 12:00
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
體育賽事 體育人物 水上運動 運動 運動員 奧運會 美國 中國隊 運動 美國隊

下一篇文章

【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】美主教練：中國女排0比3大敗 因一理由仍不能輕視
【東京奧運】美主教練：中國女排0比3大敗 因一理由仍不能輕視
【東京奧運】中國女排小組3連敗 晉級機會渺茫
【東京奧運】中國女排小組3連敗 晉級機會渺茫
【東京奧運】孫穎莎乒乓女單「打哭」伊藤美誠 形容此戰過癮
【東京奧運】孫穎莎乒乓女單「打哭」伊藤美誠 形容此戰過癮
【東京奧運】中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠
【東京奧運】中國游泳第二金！女子4x200自世界紀錄奪冠
【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金 輿論說他「被偷了」
【東京奧運】肖若騰冷靜面對體操失金 輿論說他「被偷了」
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）