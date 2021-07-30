【東京奧運】汪順男子200米混合泳奪金意義：終結美國五連霸

東京奧運周五（30日）舉行男子200米個人混合泳決賽，中國運動員汪順游出了1分55秒的成績，以創造亞洲紀錄的表現奪得冠軍。這一勝，不僅令汪順成為首名拿下該項目金牌的中國運動員，同時也終結了美國隊五連霸的美夢。

英國運動員鄧肯-斯科特（Duncan Scott）游出了1分55秒28的成績獲得銀牌，瑞士運動員DESPLANCHES Jeremy以1分56秒17的成績排名第三位；，而美國的麥可·安德魯（Michael Andrew）最後50米狀態成績排名第五位，這也是美國隊自1996年的亞特蘭大奧運會以來，25年內第一次在該項目無人站上領獎台。

【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說 陸民狂讚

【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手

在當地時間昨天進行的半決賽當中，里約奧運會銅牌得主、中國運動員汪順游出了1分56秒22的成績，排名第一位昂首晉級決賽，鄧肯-斯科特（英國）、瀨戶大也（日本）、邁克爾-安德魯（美國）緊隨其後。

美國1996年來一直盤踞200米混合泳金牌

該項目的世界紀錄是美國名將瑞安-羅切特（Ryan Lochte）在2011年上海世錦賽上游出來的1分54秒00，奧運會紀錄是邁克爾-菲爾普斯（Michael Phelps）在2008年北京奧運會上游出來的1分54秒23。

決賽當中，汪順被分在了第四道，東道主名將瀨戶大也第三道，鄧肯-斯科特第五道，美國名將邁克爾-安德魯第六道，日本隊的另外一位名將萩野公介第七道。

【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事

【東京奧運】黃曉明原來是陳夢表哥 要為乒乓女單冠軍做頓飯

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

比賽開始！汪順的出發反應時是0.60秒，並列排名所有運動員當中的第2位，前50米他的成績是24秒78，排名第三，100米過後就以53秒78的成績反超到了第一位。150米後，邁克爾-安德魯以1分26秒62的成績再度反超到了第一位，汪順以1分27秒63排名第二。

汪順終結了美國隊五連霸的美夢

最後50米自由泳，邁克爾-安德魯狀態突然狂跌，汪順總成績1分55秒率先觸壁，以創造亞洲紀錄的表現奪得冠軍，終結了美國隊五連霸的美夢，也成為了歷史上第一位拿下該項目奧運會冠軍的中國運動員！

汪順賽後表示，「這（金牌）是對我這麼多年來的認可，我要仔仔細細地看看它，我是為了什麼——就是為了它我才一直拼搏。我覺得它比我想像的重量要重得多」，「大家雖然只是看到了一塊金牌，但是我的人生都包含在這裡面了」。

【東京奧運】乒乓女單上演中國「同門對決」 陳夢挫孫穎莎奪金

【東京奧運】女飛魚張雨霏橫掃2金1銀 暫列運動員獎牌榜之首

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解